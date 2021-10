Pizza 'paraense vulcânica' é 2º lugar em concurso gastronômico em São Paulo

Além de ser uma das cidades que mais consomem pizza no país, São Paulo é conhecida também por ter as melhores opções desse 'prato' que é sucesso mundial. Mas, nesta semana, a capital paulista foi 'obrigada' a ceder aos encantos da 'Cidade das Mangueiras' e premiou com o 2° lugar, do Concurso Nacional de Pizzas Grano Pizza Show, o casal papa-chibé, Fábio e Josilene Lima, da 'Pizza do Fábio'. O sabor 'Paraense Vulcânica', uma mistura dos principais ingredientes da gastronomia típica da região, conquistou não apenas o paladar dos jurados, mas também levou o Pará ao centro das atenções.

Esta é a primeira vez que o casal paraense participa de um concurso renomado aberto para o país inteiro. E é uma imensa honra para a turismóloga Josilene e o pizzaiolo Fábio poder evidenciar o título internacional de Belém, reconhecida como uma Cidade Criativa da Gastronomia pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Em primeiro lugar no concurso, Jeferson - São Paulo; em seguido, Fábio - Pará; em terceiro, Bruno - São Paulo. (Reprodução\ Aquivo pessoal)

“Não contivemos a emoção quando embarcamos no avião rumo a São Paulo. Na bagagem, levamos a gratidão de poder representar o Norte; no isopor, os ingredientes da nossa rica gastronomia, como camarão; Jambu da Feira da 25 e Tucupi de Vigia; no coração, o orgulho de ser paraense”, afirma a empreendedora, sem conseguir esconder a felicidade pela conquista.

Durante o concurso, os participantes foram avaliados pelo quesito técnico, habilidades relativas a massa, sabor, criatividade e a apresentação. O fundador da pizzaria paraense, Fábio Lima, apresentou a receita regional ao júri e conseguiu se destacar com um sabor único da Amazônia.

“Fomos muito confiantes com a nossa receita e quisemos gerar uma experiência única aos envolvidos, mas sabíamos que seria um grande desafio competir com grandes chefes paulistas. Estamos nos sentindo vitoriosos e muito felizes com o resultado. É um grande prêmio para a nossa gastronomia e uma pitada de motivação para os pequenos negócios paraenses”, destaca Josilene.

Donos do empreedimento 'Pizza do Fábio'. (Reprodução\ Arquivo pessoal)

Tour gastronômico: pizzaria oferece guia de cheiros e sabores do Pará

Os primeiros ingredientes utilizados por Fábio são provenientes de iguarias paraenses. De acordo com a esposa do pizzaiolo, são usados, por exemplo, o tucupi de Vigia e o caranguejo de São Caetano de Odivelas. O objetivo do casal é movimentar a cadeia produtiva associada ao turismo gastronômico do Estado.

Dentro do próprio estabelecimento, Josilene conta que eles criaram um ‘Guia Gastronômico’, onde o cliente embarca em uma experiência diferenciada nos sabores e cheiros da região. São oferecidas as piscinas clássica e as regionais; intituladas de ‘Roteiro do Pará’, como a ‘Camarão Vulcânica’, a ‘Paraense Vulcânica’, o 'Carangueijo com Patolas’ e a ‘Tapajônica’, que é feita de pirarucu.

E quanto a aceitação do público? A turismóloga afirma que todos adoram, mas a que faz mais sucesso é o sabor paraense com camarão, jambu e tucupi.

(Por Amanda Martins, estagiária de jornalismo sob a supervisão de Heloá Canali)