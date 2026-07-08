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Pioneiros do k-pop atual, Kard anuncia fim do grupo

Quarteto pioneiro do K-pop misto divulgou o encerramento das atividades

Estadão Conteúdo

O grupo Kard, conhecido por sua formação mista pioneira, anunciou o fim de suas atividades após quase uma década de carreira. Os integrantes J.seph, BM, Somin e Jiwoo deixarão de se apresentar como o quarteto, conforme comunicado pela agência sul-coreana DSP Media.

A notícia foi divulgada na última segunda-feira, 6. Antes da despedida oficial, o grupo lançará o álbum 'Where To Now? (Part.2): Nowhere', previsto para 28 de julho. Em seguida, os artistas embarcarão em uma turnê mundial.

A DSP Media informou que a decisão foi tomada em comum acordo com os quatro membros. A empresa afirmou que 'após conversas cuidadosas e ponderadas, concordamos mutuamente que este álbum e esta turnê marcarão a conclusão da jornada do Kard como grupo'.

Pioneirismo e Sucesso Global

Desde sua estreia em 2017, o Kard construiu uma trajetória incomum na indústria sul-coreana. Sua característica de reunir homens e mulheres na mesma formação o tornou um dos principais grupos mistos do K-pop contemporâneo.

Ao longo da carreira, o quarteto conquistou projeção internacional. Músicas como 'Dont Recall', 'Hola Hola' e 'Bomb Bomb' destacaram o grupo em diversos mercados pelo mundo.

Relação Especial com o Brasil

O Brasil esteve entre os principais mercados internacionais do Kard. O grupo visitou diversas cidades brasileiras, realizando apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre.

A passagem mais recente do quarteto pelo país ocorreu em janeiro de 2025, segundo o comunicado. Na ocasião, o Kard abriu a temporada de shows de K-pop em São Paulo com a turnê 'Where To Now?'.

A DSP Media pediu aos fãs que continuem apoiando os artistas em seus próximos passos. A agência expressou a esperança de que o novo álbum e a turnê permaneçam como uma lembrança preciosa para os fãs.

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Palavras-chave

MÚSICA/K-POP/KARD/FIM
Cultura
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