Phil Collins está internado, mas situação não é grave: entenda o que realmente aconteceu

Após um fim de semana marcado por rumores preocupantes sobre a saúde de Phil Collins, representantes do músico vieram a público esclarecer a situação. Segundo informações da Billboard, Collins está internado, mas o quadro não é grave: ele se recupera de uma cirurgia no joelho, sem qualquer relação com cuidados paliativos, como chegou a circular nas redes sociais.

A notícia da internação mobilizou fãs do ex-integrante do Genesis, especialmente após especulações sobre uma possível condição terminal. A comoção virtual ganhou força no fim de semana, mas foi desmentida por fontes próximas ao artista.

Aos 73 anos, Collins vem enfrentando problemas de saúde há anos, resultado de uma condição degenerativa na coluna que compromete sua mobilidade. Em entrevista concedida no início deste ano à revista Mojo, ele chegou a comentar que não sente mais "fome" de criar música, revelando que esteve "muito doente".

O histórico médico do cantor inclui uma cirurgia na coluna realizada em 2007, após a qual ele sofreu danos nos nervos. Em 2015, durante entrevista à Rolling Stone, Collins relatou que exames mostraram danos extensos na região lombar e nos quadris. O procedimento para aliviar o nervo ciático exigiu uma reestruturação complicada de sua coluna.

Apesar dos desafios, Collins seguiu ativo na música. Em 2022, ele participou da turnê de despedida do Genesis, atuando como vocalista enquanto seu filho, Nic Collins, assumia a bateria. Em entrevista concedida na época, Nic destacou a força do pai nos palcos, mesmo com as limitações físicas. "A forma como fizemos mostrou que, apesar das dificuldades de saúde, ele ainda conseguia cantar muito bem e que conseguíamos montar um bom show", disse o baterista.