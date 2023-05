Pesquisador musical Leo Bitar indica discos memoráveis de Rita Lee

Rita Lee foi uma artista multifacetada e fez história na literatura, como escritora de diversos livros infantis, e na música, onde deixou sua marca em diversos trabalhos ao longo dos seus 75 anos.

Com fãs de todas as idades, a cantora marcou uma geração e deixará saudade entre os admiradores, como é o caso de Leo Bitar, colecionador e pesquisador musical paraense.

O amor pela música surgiu na vida dele ainda quando criança, pois tinha uma pequena vitrola na qual ouvia músicas infantis e histórias. Porém, Rita Lee só se tornou conhecida pelo pesquisador no início da adolescência, quando ganhou um disco dela de presente da madrinha. “Achei aquela capa bonita, gostei bastante, porque até hoje ganhar disco é meu presente favorito”, revelou ele.

Ao ouvi-lo, Leo ficou impressionado com a potência e o talento da cantora, o que o fez ir atrás da história e pesquisar mais sobre. “A Rita Lee foi quem me abriu os horizontes da contracultura e do rock'n roll brasileiro”, disse ele. Segundo Bitar, foi através da rockeira que ele chegou até nomes como Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil entre tantos outros.

Nesta segunda-feira (15), o pesquisador veio até o Grupo Liberal para indicar três dos discos mais memoráveis da cantora e pelos quais ele tem um carinho especial.

A primeira indicação é “Os mutantes e seus cometas no país do Baurets”. “É o último disco que ela [Rita] fez com os Mutantes, mas foi um dos que eu mais ouvi. Lá tem uma música da Rita Lee que eu acho uma das mais bonitas, sobre algo que ela sempre defendeu: a causa animal. ‘Vida de cachorro’ fala de dois cachorros que se amam e se juntam para ter seus cachorrinhos. Ela faz essa metáfora dos animais com humanos”, conta ele.

Outra indicação é o disco dos anos 70 em parceria com Tutti Frutti, “Entradas e Bandeiras". “Ela fala de um momento dela mais castigado, é um disco mais confessional. Ele se aproxima mais da gente, é um disco mais real e cru da Rita Lee. Lá tem a música ‘Troca Troca’, que também é muito representativa do que ela tava vivendo na época. Nele tem muita influência de arranjos vocais e da música do David Bowie”, pontua Leo.

Por fim, ele indica o primeiro disco de Rita com o marido Roberto de Carvalho, intitulado como “Rita Lee”. “Nesse disco tem a música ‘Chega Mais’ e também ‘Doce Vampiro’ que tem um arranjo incrível, um baixo maravilhoso e uma letra incrível. Esse disco abre uma nova caminhada da Rita Lee com a música, que já é a parceria que ela vai fazer com o Roberto de Carvalho, que vai render muita coisa e amor pro resto da vida dela”, afirma ele

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)