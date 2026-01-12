Personagem Crô de ‘Fina Estampa’ aparecerá em ‘Três Graças’ para ameaçar Arminda; entenda

Considerado um dos personagens mais inesquecíveis da televisão brasileira, o personagem cômico Crô (Marcelo Serrado) da novela Fina Estampa (2011) chegará novamente para fazer uma participação em “Três Graças”. Nos próximos capítulos da trama, o ex-mordomo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) fará uma visita à Josefa (Arlete Salles) para ameaçar contar os segredos de sua filha Arminda (Grazi Massafera).

Após o reencontro, a mãe da vilã o apresentará à Gerluce (Sophie Charlotte), que também começa a participar da conversa. Durante o bate-papo dos três personagens, Arminda ainda se aproximará deles e, de cara, logo criticará a aparência de Crô, que não se deixará ser intimidado por ela e a provocará revelando algumas das informações obscuras sobre as histórias do passado da vilã.

Além de tentar contra a reputação de Arminda, o personagem, que era milionário em Fina Estampa, também vai ser um dos interessados em comprar a famosa escultura que dá nome à novela. A peça de arte “Três Graças” vale uma fortuna na trama, cerca de US$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 8,6 milhões no Brasil.

O “Crô”, de Fina Estampa

O ex-mordomo Crodoaldo Valério, mais conhecido como “Crô”, foi um personagem criado pelo escritor Aguinaldo Silva que se tornou um fenômeno nas mídias sociais entre os anos de 2011 e 2012, na época de exibição da novela Fina Estampa. O personagem teve tanto sucesso que chegou até a ganhar dois filmes, que retratam sua história: o “Crô: o filme”, lançado em 2013, e o “Crô em Família”, de 2018.

Mas na verdade, o que poucas pessoas sabem é que o Crô foi inspirado em uma pessoa, o ator e cantor Davi Alvarez, que hoje trabalha divulgando marcas e fazendo diversas parcerias no Instagram. Em suas mídias sociais, o artista também compartilha a sua luta contra as drogas e o álcool, que inclusive na virada de ano completou mais de um ano de vitória. “Hoje já são 580 dias de sobriedade”, disse Davi Alvarez.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)