Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Personagem Crô de ‘Fina Estampa’ aparecerá em ‘Três Graças’ para ameaçar Arminda; entenda

O personagem deve contracenar com Arminda, Josefa, Gerluce, Casper e João Rubens na novela

Victoria Rodrigues
fonte

O personagem Crô ameaçará contar os segredos mais polêmicos do passado de Arminda. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Considerado um dos personagens mais inesquecíveis da televisão brasileira, o personagem cômico Crô (Marcelo Serrado) da novela Fina Estampa (2011) chegará novamente para fazer uma participação em “Três Graças”. Nos próximos capítulos da trama, o ex-mordomo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) fará uma visita à Josefa (Arlete Salles) para ameaçar contar os segredos de sua filha Arminda (Grazi Massafera).

Após o reencontro, a mãe da vilã o apresentará à Gerluce (Sophie Charlotte), que também começa a participar da conversa. Durante o bate-papo dos três personagens, Arminda ainda se aproximará deles e, de cara, logo criticará a aparência de Crô, que não se deixará ser intimidado por ela e a provocará revelando algumas das informações obscuras sobre as histórias do passado da vilã.

Além de tentar contra a reputação de Arminda, o personagem, que era milionário em Fina Estampa, também vai ser um dos interessados em comprar a famosa escultura que dá nome à novela. A peça de arte “Três Graças” vale uma fortuna na trama, cerca de US$ 1,5 milhão, o equivalente a R$ 8,6 milhões no Brasil.

VEJA MAIS

image Vidente faz revelação sobre volta de Viviane Araújo e Belo após reencontro em 'Três Graças'
Rumores sobre reconciliação ganharam força nas redes após o ex-casal contracenarem juntos na novela das nove da Globo

image 'Vou te dar um chá bem gostoso': Reencontro de Vivi e Leo 'pega fogo' em 'Três Graças'
Nas redes sociais, os fãs não pouparam comentários e o casal se tornou um dos assuntos mais comentados

image ‘Três Graças’ terá a formação de 3 novos casais nas próximas semanas; veja quais são
Os novos apaixonados mudarão as rotas no enredo da novela

O “Crô”, de Fina Estampa

O ex-mordomo Crodoaldo Valério, mais conhecido como “Crô”,  foi um personagem criado pelo escritor Aguinaldo Silva que se tornou um fenômeno nas mídias sociais entre os anos de 2011 e 2012, na época de exibição da novela Fina Estampa. O personagem teve tanto sucesso que chegou até a ganhar dois filmes, que retratam sua história: o “Crô: o filme”, lançado em 2013, e o “Crô em Família”, de 2018.

Mas na verdade, o que poucas pessoas sabem é que o Crô foi inspirado em uma pessoa, o ator e cantor Davi Alvarez, que hoje trabalha divulgando marcas e fazendo diversas parcerias no Instagram. Em suas mídias sociais, o artista também compartilha a sua luta contra as drogas e o álcool, que inclusive na virada de ano completou mais de um ano de vitória. “Hoje já são 580 dias de sobriedade”, disse Davi Alvarez.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novela

três graças

personagem

crô

arminda
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Britney Spears anuncia desejo de retornar aos palcos

Fãs brasileiros ficaram animados e pedem presença da cantora no país

12.01.26 13h07

SUCESSO

Álvaro cria roteiro turístico em Belém ao som de Voando Pro Pará, de Joelma

Nas redes sociais, o influenciador publicou momentos vividos na capital paraense

12.01.26 12h56

REALITY

Camarotes do BBB 26 serão revelados na programação desta segunda; veja o horário

Marciele Albuquerque é a representante paraense no programa. Ela teve 54,55% da preferência do público

12.01.26 11h45

GLOBO DE OURO

Wagner Moura recebe homenagem de clube de futebol após prêmio no Globo de Ouro; confira

Ator levou prêmio de "Melhor Ator em Filme de Drama" e "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa neste domingo (11)

12.01.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

NÃO GOSTOU

Reação de ator derrotado por Wagner Moura no Globo de Ouro viraliza nas redes; veja

Além do marco histórico para o cinema brasileiro, Moura é o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro

12.01.26 8h56

EXCLUSIVO

Campeã do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre carreira e transformações no pós-reality

Com mais de 1,4 milhão de seguidores, ela afirma que as redes sociais se tornaram sua principal fonte de trabalho

12.01.26 8h00

FAMOSOS

Atriz Titina Medeiros morre aos 48 anos

A artista ficou famosa pelo papel de Socorro na novela “Cheias de Charme"

11.01.26 15h21

Cinema

Wagner Moura vence Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama por 'O Agente Secreto'

Foi o segundo prêmio de 'O Agente Secreto'. Longa também levou estatueta como melhor filme em língua não-inglesa

12.01.26 6h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda