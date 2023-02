Perna cabeluda de Adriane Galisteu vira assunto na web e rebate: 'Gente chata'

A apresentadora Adriane Galisteu, atualmente à frente do reality 'A Fazenda', da Record TV, fez um retorno triunfal à Marquês de Sapucaí após oito anos de ausência da avenida. De volta à Portela, onde desfilou ao lado de outras ex-madrinhas de bateria em homenagem ao centenário da tradicional da escola carioca, a loira recebeu elogios, mas, também foi alvo de comentários controversos nas redes sociais sobre a quantidade de pêlos em seu corpo.

Embora tenha sido assunto nas redes sociais, a "polêmica capilar" não abalou a apresentadora, que se recusa a mudar seu corpo para se encaixar nas expectativas alheias. Em uma entrevista à Folha de S. Paulo, Adriane afirmou: "Sempre tive pernas cabeludas! As pessoas estão ficando chatas demais, falando do meu samba, das minhas pernas e dos meus seios. Eu simplesmente sigo em frente, com minhas pernas cabeludas e sem silicone".

Depois de postar fotos feitas no tradicional Baile do Copa, Adriane Galisteu foi criticada nas redes sociais devido à quantidade de pelos nas pernas (Reprodução / Instagram)

No desfile que celebrou o centenário da Portela, Adriane desfilou ao lado de outras celebridades que já foram madrinhas da bateria da escola de samba carioca. Emocionada, a apresentadora afirmou: "Estou muito feliz com esse retorno, especialmente para comemorar o centenário da Portela. E ao lado do meu filho Vittorio, que está aqui comigo na avenida. Ganhei um Carnaval grávida de quatro meses dele, e agora, aos 12 anos, ele está aqui comigo".