Adriane Galisteu fala sobre botas que ganhou de Ayrton Senna: ‘Não me desfaço por nada nesse mundo’

A apresentadora Adriane Galisteu rendeu muitos comentários com o look que usou na última quarta-feira (28), durante a apresentação do programa “A Fazenda 14”. Por meio das redes sociais, a artista falou sobre a história das roupas e aproveitou para contar as seguidores como ganhou as botas que estava calçando, presentes do ex-namorado e ex-piloto Ayrton Senna.

Nos stories do Instagram, Galisteu falou sobre o presente especial que ainda é frequentemente usado para compor seus looks. “Escolhi essa bota e eu tenho o maior amor e carinho por ela. Essa bota tem história.”

Segundo a apresentadora, os calçados foram dados por Senna durante uma viagem do casal para Hockenheim, na Alemanha, em 1993, quando a moça foi acompanhar o ex-piloto em uma corrida de Fórmula 1.

“Era muito raro a gente sair para passear, mas como estávamos em um lugar super diferente, eu fui passear com ele depois da corrida. E aí vi essa bota e me apaixonei por ela que estava na vitrine. E ele [Ayrton] falou: 'Vou comprar para você, então'. E eu ganhei de presente dele. Uma bota que tenho o maior carinho e uso tanto e não me desfaço dela por nada nesse mundo.”

Galisteu também mostrou os presentes para os seguidores do Twitter e disse que Ayrton Senna é querido e eterno em sua vida.

Na sequência, a apresentadora compartilhou um registro ao lado do piloto, feito na época em que namoravam.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)