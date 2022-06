Adriane Galisteu leva filho para 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ e é elogiada

Adriane Galisteu levou o seu filho, Vittorio, de 11 anos, para à 26ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em São Paulo. O evento ocorreu neste fim de semana e reuniu mais de 4 milhões de pessoas.

Ela compartilhou no seu perfil no Instagram, uma imagem do momento, que foi até compartilhada Alexandre Iódice, marido da apresentadora e pai de Vittorio. Além disso, Adriane foi bastante elogiada pelos seus seguidores.

No Twitter, a apresentadora também compartilhou o momento.

"Bom dia, meus amores! Obrigada pelas mensagens de carinho ontem, eu sempre vou mostrar para o meu filho o caminho do respeito, da liberdade e do amor, afinal, o amor é a única revolução verdadeira. Ótima semana para vocês, meu beijo!".

Muitos seguidores mandaram mensagens para Adriane:

