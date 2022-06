Gretchen e Esdras fazem show na 26ª Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo

Várias celebridades participam da 26ª Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo, neste domingo, 19. Gretchen e o marido paraense, o saxofonista Esdras de Souza, fizeram show do trio elétrico, se revezando com outros artistas como Ludmilla, Tiago Abravanel e Pepita. Também são esperados os shows de Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Majur e Liniker, entre outros.

Antes da parada, Gretchen postou foto para mostrar o look escolhido junto com Esdras. As roupas deles foram confeccionadas com o mesmo tecido de pintas coloridas em fundo prateado. Na foto, ela aparece com um pingente grande com a inicial do nome do marido, enquanto ele exibe o braço esquerdo com uma tatuagem enorme retratando a esposa e o nome dela.

O vereador Thammy Miranda, que é transgênero masculino, comentou na postagem da mãe: "A mais linda da vida toda". Thammy também participa da parada.

O ex-BBB Gil do Vigor optou por um casaco de pele preto para encarar o frito durante a parada e postou fotos no Twitter com a legenda: "Nós somos a força". Já Thelma Assis, campeã da 20ª edição do BBB, postou foto usando um adorno de tule rosa claro cobrindo os ombros e braços. Outra ex-BBBs que participa do evento é Marcela McGowan, que postou fotos com a namorada, a cantora Luíza.

A imprensa noticia a presença de outros famosos, como o ex-senador Eduardo Suplicy, o ex-candidato a presidente Guilherme Boulos e os deputados federais Orlando Silva, Sâmia Bonfim e Glauber Braga.

A cantora Lexa postou vídeo abraçando uma fã mirim emocionada.

Confira mais fotos de famosos na Parada: