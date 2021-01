Perfil oficial de Juliette alfineta Karol Conká após polêmica

Na tarde desta sexta-feira, após vir à tona a polêmica envolvendo a rapper Karol Conká, que está sendo acusada de xenofobia por internautas e também alguns famosos, a cantora foi parar no Trend Topics do Twitter.

Tudo começou durante uma conversa de Karol com Thais e Sarah, em que a cantora disse que, por ser de Curitiba, 'uma cidade reservadinha', ela teria "muita educação para falar com as pessoas", estabelecendo uma comparação direta com os modos da colega de confinamento Juliette, que é paraibana, e tem um jeito mais expansivo de se relacionar com os demais ocupantes da casa mais vigiada do Brasil.

O ghost writer encarregado de manter ativo o perfil da paraibana enquanto ela estiver no programa correu para se posicionar e alfinetou a declaração de Conká.

“Com todo respeito a cada canto do Brasil, na Paraíba, sinônimo de educação é puxar papo, ser tagarela, demonstrar carinho, falar arrastado e com bom humor, sim! A gente engole muito cuscuz, mas associações de erros ao nosso jeito genuíno de ser, não! Paraíba hospitaleira. Juliette Paraibana com orgulho”, escreveu o perfil.