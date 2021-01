Karol Conká reproduz xenofobia ao falar do jeito de Juliette: ‘Eu sou de Curitiba e tenho educação’

O desabafo de Karol Conká com as ‘sisters’ Thais e Sarah, na tarde desta sexta-feira (29), foi marcado por falas xenofóbicas contra o jeito 'caloroso' de ser e se portar da paraibana Juliette com os companheiros de confinamento. Em dado momento, a cantora justificou que era ‘mais educada [que a colega de confinamento] por ser de Curitiba.

“As pessoas dizem: ‘não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim’”, iniciou Karol, se referindo ao fato da advogada gostar de falar alto e ser totalmente descontraída na convivência com os participantes.

Militante de telão, Karol Conká não consegue disfarçar a xenofobia e diz ter mais educação que Juliette por ser natural de Curitiba #BBB21pic.twitter.com/Z83EaFEZ73 — PAN (@forumpandlr) January 29, 2021

E a cantora continuou : “Eu sou de Curitiba, entendeu? É uma cidade muito ‘reservadinha’, por mais que eu seja artista e rode o mundo, eu tenho muita educação para falar das pessoas. Eu tenho o meu jeito brincalhão, mas reparem que eu não invado, eu não desrespeito. Eu não falo nem pegando nas pessoas”.

A justificativa dada pela curitibana foi interpretada pelos internautas como preconceito com a participante nordestina. “Como nordestina, me senti bem mal com isso! Sim, Karol! Somos amáveis, calorosos, carinhosos. Somos o povo mais hospitaleiro do país. Nosso lema é: ninguém visita nossa casa e sai sem um pedaço de bolo e uma xícara de café, com muita conversa, risada alta e carinho”, escreveu uma pessoa, no Twitter.

Veja a repercussão:

Como assim, a fada sensata, rainha da militância, contra as minorias, sendo xenofóbica? — vitoria (@vitoriass32) January 29, 2021

Existe todo ano pessoas que militam sobre racismo, machismo, mas precisamos urgentemente falar sobre xenofobia que os participantes nordestinos que tem sotaque sofrem. — cocao 🌸 (@BadCocao) January 29, 2021

Como nordestina, me senti bem mal com isso! Sim, Karol! Somos amáveis, calorosos, carinhosos. Somos o povo mais hospitaleiro do país. Nosso lema é: ninguém visita nossa casa e sai sem um pedaço de bolo e uma xícara de café, com muita conversa, risada alta e carinho! — Mirella Freitas 🦋 🎧 🎓 🌵 (@MirellaGVFM) January 29, 2021