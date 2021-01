Artistas nordestinos rebatem discurso xenofóbico de Karol Conká

Whindersson Nunes, Gkay, Wesley Safadão e ex-BBB Flayslane se manifestaram na tarde desta sexta-feira (29), contra a fala da cantora Karol Conká, que reproduziu xenofobia ao falar do jeito 'caloroso' da participante Juliette.

“Pois eu sou do Piauí e muito bem educado”, escreveu o comediante, no Twitter, em resposta a justificativa da artista de alegar ‘ser educada por morar em Curitiba’.

Pois eu sou do Piauí e mto bem educado — Whindersson Nunes (@whindersson) January 29, 2021

"Tenho muito orgulho do meu Nordeste", declarou o cantor Wesley Safadão.

Tenho muito orgulho do meu Nordeste ❤️ — Wesley Safadão (@WesleySafadao) January 29, 2021

"Não mexe como nosso cristal lapidado nordeste, não, amor", rebateu Gkay. "Educação é de berço, não de estado", complementou a influencer.

educação é de berço não de estado — GKAYnoBBB (@gessicakayane) January 29, 2021

não mexe como nosso cristal lapidado nordeste não amor — GKAYnoBBB (@gessicakayane) January 29, 2021

A ex-BBB Flayslane declarou que não ficaria calada diante da 'perseguição contra pernambucanos'. Foi ela que movimentou a hastag "Juliette Merece Respeito" nas redes sociais. A frase ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na tarde de hoje.

Eu não vou ficar calada enquanto a perseguição com o paraibano se repete! — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Eu não gosto de xenofobia não viu ... pic.twitter.com/FebwNH6vOB — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Ano Passado POUCOS aqui fora levantaram a voz pra desmascarar a xenofobia velada comigo e eu tive pouco apoio, foram os pinguinhos se matando por mim e poucos que tinham coragem, Esse ano estou aqui fora, e estou vendo como tudo funciona, eu NÃO VOU FICAR CALADA diante disso! — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Única coisa que eu como MULHER, PRETA, POBRE, NORDESTINA, PARAIBANA, MÃE SOLTEIRA sempre lutei foi por IGUALDADE nunca por SUPERIORIDADE por isso vocês nunca me viram levantando muita bandeira para que és me fizesse merecer mais que qualquer outro, sempre foi por igualdade. — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

É constante a CHACOTA com os nordestinos principalmente paraibanos, fazem pouco caso,não nos levam a sério, não nos respeitam, se sentem superiores a nós, mais educados, mais inteligentes, mais capacitados, CARA EXAUSTIVO NOJENTA E PODRE essa discriminação, me dói e não é pouco. — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Eu assim como @FreireJuliette já cogitei mudar o meu sotaque pra ser melhor aceita em situações e galeras, ISSO NÃO EXISTE, NÃO MUDE JULIETTE,você não faz personagem você é FODA, da a cara a tapa, sulista arrogante e prepotente que LUTE pra lhe entender, ninguém é superior a você — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

Nojo desse papo de discriminação com a cultura do nordeste, me dá ânsia de tanto nojo, nós somos calorosos, gostamos do contato, somos expressivos, somos alegres e espalhafatosos sim, mas isso não significa que no nosso lugar a gente não aprende a ter educação e respeito. — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 29, 2021

O posicionamento dos artistas trouxeram à tona a exteriorização do sentimento de insatisfação de muitos internautas nordestinos. “ Não é porque ela é de Curitiba que é "educada". A gente do nordeste tem cultura diferente, isso não faz a gente mal educado. Eu fui criada com outros costumes e isso não quer dizer que eu não tive educação. Respeito é bom e eu gosto”, disse uma seguidora.

“Eu sou de Pernambuco e sou muito bem educada também. Aliás, morro de orgulho do meu nordeste, não poderia ter nascido em um lugar melhor”, escreveu outra.

Confira a repercussão:

Não é pq ela é de Curitiba que é "educada" , A GENTE DO NORDESTE TEM CULTURA DIFERENTE, isso não faz a gente mal educado .

Eu fui criada com outros costumes e isso não que dizer que eu não tive educação , RESPEITO é bom e eu gosto. — Tainá Lucas 🕵️‍♀️🏜𓃱 (@tainalucas02) January 29, 2021

Não vamos aceitar ser taxados como mal educado.

Respeita o nordeste porra!



JULIETTE MERECE RESPEITO — Mateus Vasconcelos (@teusvasconceloz) January 29, 2021

Eu sou do Ceará e também sou muito educada, só resolvo certas coisas no diálogo claro pic.twitter.com/P2I9Cyyg7j — Princesa Consuela 👑 (@enayar_jj) January 29, 2021