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'Perfil Falso': O que você precisa saber sobre a série em alta da Netflix

Estadão Conteúdo

Em alta na Netflix por sua terceira e última temporada, Perfil Falso conquistou o público mundial por sua trama digna de folhetins e temática moderna. Criada por Pablo Illanes, nome por trás de produções como Onde Está Elisa?, Floribella e Machos, a série chegou oficialmente ao fim na última quarta-feira, 15.

Pautada em vingança, traições e sensualidade, Perfil Falso é mais um dos sucessos latino-americanos da Netflix, se juntando a produções como 3%, Ctrl+Z, Irmandade, Monarca e O Mecanismo.

Premissa

Lançada em 2023, Perfil Falso segue Camila (Carolina Miranda), uma stripper de Las Vegas que tem um caso com "Fernando" (Rodolfo Salas) que visita sua boate. Apaixonada, ela decide lhe fazer uma visita surpresa na Colômbia, mas descobre que, na verdade, ele se chama Miguel Estévez, é casado e tem dois filhos.

Como vingança, Camila decide abrir um perfil falso, sob o pseudônimo Red Velvet, para seduzir novamente Miguel e acabar com seu casamento com Ángela (Manuela González). A partir daí, diversos segredos são trazidos à tona, com tramoias cada vez mais mirabolantes dominando a vida dos envolvidos.

Elenco

Como acontece com frequência em produções latinas da Netflix, o streaming investiu em nomes fortes da teledramaturgia local da Colômbia. Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González, Pilar Uribe, Ángel de Miguel e outros rostos do elenco principal já estrelaram dezenas, ou até centenas, de capítulos de novelas colombianas, o que atraiu o público local.

Vale pontuar que Illanes também é um dos grandes nomes dos folhetins latino-americanos. O roteirista chileno, inclusive, criou produções que eventualmente foram exportadas para outros países, a mais famosa sendo Onde Está Elisa?, que ganhou versões produzidas nos EUA, nas Filipinas, na Colômbia e em Portugal.

O que a crítica disse sobre 'Perfil Falso'

Por se tratar de uma produção de fora de Hollywood e não ter exatamente um grande divulgação por parte da Netflix, Perfil Falso não teve um número expressivo de críticas em grandes portais. O agregador Rotten Tomatoes, por exemplo, sequer tem sua tradicional porcentagem de aprovação dos críticos, com as três temporadas acumulando um total de seis avaliações ao longo dos anos, embora as que foram publicadas pelo site mostrem uma divisão significativa de opiniões dos profissionais.

Por outro lado, os vários espectadores que a série conquistou ao redor do mundo deixaram suas opiniões no portal, com as três temporadas atingindo uma média de aprovação de 53% do público.

Já no IMDB, onde os usuários podem dar notas de zero a dez a produções do mundo inteiro, Perfil Falso tem, atualmente, 6,2 mil avaliações, que resultaram em uma média de 5,7 de 10.

Duração da série

Ao todo, Perfil Falso teve 30 episódios, distribuídos de forma igual ao longo de suas três temporadas. Os capítulos têm uma duração que varia entre 34 e 49 minutos, com o mais longo sendo a estreia do segundo ano.

'Perfil Falso' vai ter uma 4ª temporada?

Por enquanto, a Netflix dá Perfil Falso como encerrada, mas tudo pode mudar caso o streaming decida por uma renovação surpresa. Embora Camila e Miguel pareçam ter um destino trágico no último capítulo, ele é encerrado de forma ambígua, com os protagonistas podendo voltar no futuro - afinal, ambos sobreviveram a eventos absurdos ao longo das três temporadas.

Top 10 da Netflix

Perfil Falso está disponível na Netflix, ocupando a lista de séries mais vistas do Brasil desde a estreia de sua terceira temporada.

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