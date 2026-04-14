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Per Gessle supera o luto e traz Roxette para o Brasil com nova vocalista

Após a perda de Marie Fredriksson, Per Gessle reativou a banda com a vocalista Lena Philipsson para uma série de apresentações

Estadão Conteúdo
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Per Gessle e Lena Philipsson, do grupo PG Roxette (Divulgação/Fredrik Etoall)

Há 10 anos, Per Gessle se despediu dos palcos com o Roxette após Marie Fredriksson se ausentar das turnês para tratar um câncer. A artista faleceu em 2019, vítima de um tumor cerebral. Em 2025, Gessle manifestou o desejo de reativar o grupo.

O músico convidou Lena Philipsson para os vocais, formando um novo duo sueco. A dupla já se apresentou na África do Sul e Austrália, e agora está no Brasil. Eles tocaram sucessos do Roxette no Rio e têm um show agendado para esta terça-feira, dia 14, no Espaço Unimed, em São Paulo.

Músicas como "Listen to Your Heart", "It Must Have Been Love" e "Spending My Time" fazem parte do repertório. Estas canções marcaram gerações no Brasil e inspiraram diversas versões ao longo dos anos.

Per Gessle e o retorno do Roxette

Per Gessle relembrou a perda de Marie Fredriksson. Ele contou que não sabia como prosseguir com a banda após o falecimento da parceira. "Foi devastador para todos nós. Precisei de um tempo para decidir", comentou o artista. "Nos primeiros anos, eu simplesmente deixei passar. E então percebi que todas essas músicas - e Roxette tem uma carreira tão longa - são uma parte enorme da minha vida", acrescentou.

O músico sentia falta de apresentar as canções que marcaram sua trajetória. Diante do desafio de retomar a banda, Gessle escolheu Lena Philipsson. Ele percebeu o potencial da colega para o papel durante um projeto anterior em que trabalharam juntos.

A tarefa não era fácil. As músicas do Roxette exigem grande habilidade vocal, e Philipsson assumiu o lugar de uma artista renomada e querida pelo público. Contudo, a cantora tem executado os clássicos do grupo e feito jus à posição.

Ao falar sobre sua preparação, Lena Philipsson explicou que dedicou muito tempo para se manter o mais fiel possível ao original. "Era importante, para mim, ocupar o meu lugar no palco, mas sem exageros", refletiu. "Eu não quero incomodar ninguém. E quando o Per está no centro, eu não estou ali para tentar roubar os holofotes."

A artista destaca a necessidade de um equilíbrio em sua atuação. "Eu quero ser eu mesma o máximo possível, mas, ao mesmo tempo, interpretar essas canções que, na verdade, não são minhas", afirmou. Philipsson se diz feliz com o trabalho e a recepção dos fãs. No palco, ela presta homenagem a Marie, explicando: "Fiz isso para mostrar a todos que eu entendo a situação aqui".

Planos futuros para o duo

Em 2025, Per Gessle e Lena Philipsson lançaram o single "Bad Blood" em colaboração. Quando questionado sobre a possibilidade de material novo, Gessle explicou que a decisão não é simples. Por enquanto, a dupla não planeja lançar nada sob o nome Roxette.

A prioridade é realizar muitos shows e tocar as músicas da banda o máximo possível, conforme o músico destacou. O foco permanece na celebração dos clássicos.

A relação da Suécia com a música

Além do Roxette, a Suécia revelou outras bandas populares como ABBA e, mais recentemente, Ghost. Gessle atribui esse fenômeno à fluência em inglês da população e ao incentivo ao idioma desde a infância. "E isso nos ajudou muito - me ajudou muito - quando compus as letras, porque não era um grande problema para mim", explicou.

Outro fator apontado pelo músico é a forte ligação da Suécia com a tecnologia. Este aspecto auxilia na produção musical. "Hoje em dia, a música pop tem muito a ver com tecnologia, com os plugins, os computadores e coisas do tipo. Talvez isso também seja algo que veio naturalmente para nós, porque somos de certa forma avançados quando o assunto é esse", concluiu.

Roxette e a conexão com o Brasil

Esta é a primeira vez de Lena Philipsson na América do Sul, mas Per Gessle já conhece o Brasil. O músico ressaltou o bom tratamento que sempre recebe no país. Ele enalteceu o público brasileiro, que se diferencia do europeu.

"É um tipo diferente, mais sangue quente do que nós lá no Norte", explicou Gessle. A primeira vinda do duo ao Brasil ocorreu nos anos 1990, com a estreia em 1992. Após o retorno de Marie Fredriksson aos palcos, a última visita foi em 2012.

Serviço - Roxette em São Paulo

  • Apresentação: 14/04, terça-feira
  • Abertura dos portões: 18:30h
  • Horário do show: 20:30h
  • Local: Espaço Unimed
  • Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000
  • Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
  • Ingressos: R$ 490/R$ 820
  • Bilheteria oficial (sem taxa de serviço): Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis.

Além do Roxette, a Suécia ainda formou uma série de bandas populares, como ABBA e, mais recentemente, a banda de rock Ghost. Apesar de não cravar qual é a exata explicação, Gessle atribui tal fenômeno ao fato de a população falar bem o inglês e, desde cedo, as crianças serem incentivadas a praticar o idioma. "E isso nos ajudou muito - me ajudou muito - quando compus as letras, porque não era um grande problema para mim."

Outra possibilidade apontada pelo músico se dá pela Suécia ser um país bastante ligado à tecnologia, fator este que auxilia na produção de músicas. "Hoje em dia, a música pop tem muito a ver com tecnologia, com os plugins, os computadores e coisas do tipo. Talvez isso também seja algo que veio naturalmente para nós, porque somos de certa forma avançados quando o assunto é esse."

Roxette e o Brasil Apesar de essa ser a primeira vez da vocalista na América do Sul, Gessle já conhece o Brasil de outros tempos. O músico ressaltou o bom tratamento que sempre recebe quando visita o País e enalteceu o público daqui que, para ele, se diferencia do europeu. "É um tipo diferente, mais sangue quente do que nós lá no Norte", explicou.

A primeira vinda do duo ao Brasil foi ainda nos anos 1990. Em 1992, Roxette fez sua estreia no País e, após o retorno de Marie as palcos, vieram pela última vez em 2012.

Serviço - Roxette em São Paulo

- Apresentação: 14/04, terça-feira

- Abertura dos portões: 18:30h

- Horário do show: 20:30h

- Local: Espaço Unimed

- Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-000

- Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

- Ingressos: R$ 490/R$ 820

- Bilheteria oficial (sem taxa de serviço): Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis.

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