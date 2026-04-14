Disputa entre Stênio Garcia e filhas ganha novo capítulo com embate entre advogados

A disputa judicial envolvendo o ator Stênio Garcia e suas filhas ganhou novos contornos nos últimos dias, ampliando o caso para além do âmbito familiar e levando a um embate público entre as equipes jurídicas das partes. O conflito, que gira em torno de um imóvel em Ipanema, no Rio de Janeiro, agora também envolve questionamentos sobre a atuação dos advogados no processo.

Enquanto a defesa do artista levanta dúvidas sobre possíveis implicações institucionais na condução do caso, uma das filhas decidiu se manifestar publicamente, após a repercussão de áudios e declarações. O episódio evidencia um cenário marcado por versões divergentes, acusações mútuas e crescente exposição midiática.

Defesa levanta questionamentos sobre atuação jurídica

Em vídeo publicado nas redes sociais, o advogado de Stênio Garcia, Luiz Mantovani, questionou a participação da advogada Sylvia Drumond no caso. Segundo ele, o fato de a profissional ocupar cargos relevantes na OAB do Rio de Janeiro poderia gerar um possível conflito institucional.

Na avaliação da defesa, a atuação simultânea em uma causa privada e em funções ligadas à entidade levanta dúvidas sobre a chamada "paridade de armas" entre as partes. O advogado chegou a sugerir que, para evitar questionamentos, a advogada poderia se afastar de uma das funções.

Até o momento, não houve posicionamento público de Sylvia Drumond sobre as declarações. Procurada pelo Estadão, procurou a advogada não se manifestou. O espaço segue aberto.

O centro da disputa: um imóvel em Ipanema

O processo tem como foco um apartamento localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Stênio Garcia afirma possuir direito de usufruto vitalício sobre o imóvel, alegando que as filhas teriam alugado o bem sem sua autorização e ficado com os valores.

Segundo o ator, o dinheiro do aluguel seria essencial para custear despesas pessoais e de saúde. Ele também afirma enfrentar dificuldades financeiras, destacando que depende atualmente de aposentadoria e apoio familiar.

Filha se manifesta após repercussão

Em meio à exposição do caso, Gaya Piovesan, filha do ator, rompeu o silêncio em entrevista ao Metrópoles. Ela afirmou que a família evitava tornar o conflito público, mas decidiu se posicionar diante da repercussão.

"Nossa postura sempre foi de discrição", declarou. Segundo ela, as irmãs passaram a ser alvo de acusações que não correspondem à realidade e contestou a narrativa apresentada pela defesa do pai.

Gaya também criticou a condução do caso por parte do advogado, afirmando que há tentativas de descredibilizar as filhas.

Esposa do ator amplia o conflito

A situação ganhou ainda mais visibilidade após declarações de Marilene Saade, atual esposa do ator. Em publicações nas redes sociais, ela criticou as enteadas e afirmou que o conflito teria origem em questões financeiras.

Segundo Marilene, o ator teria ajudado as filhas ao longo da vida com apoio financeiro e bens, e se surpreendido ao descobrir o aluguel do imóvel sem retorno financeiro direto para ele.

As declarações intensificaram o tom do conflito, ampliando a disputa para o campo público e emocional.

Histórico familiar e versões divergentes

As filhas de Stênio Garcia, Cássia e Gaya, são fruto do relacionamento do ator com Clarice Piovesan. Ao longo dos anos, mantiveram vida mais discreta, com trajetórias ligadas à moda e ao empreendedorismo.

Enquanto o ator sustenta que houve violação de seu direito de usufruto, as filhas indicam que há distorções na forma como o caso vem sendo apresentado publicamente.

Um caso em aberto

Sem decisão definitiva até o momento, o caso segue em tramitação na Justiça. Paralelamente, a exposição pública das partes contribui para ampliar o debate sobre relações familiares, direitos patrimoniais e os limites entre o privado e o público.

Entre versões conflitantes e acusações cruzadas, a disputa ainda está longe de um desfecho e deve continuar repercutindo nos próximos capítulos.