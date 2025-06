Peça teatral ‘Nunca desista de seus sonhos’, baseada na obra de Augusto Cury, chega a Belém

O escritor Augusto Cury, médico psiquiatra e considerado um dos autores brasileiros mais lidos da década, é o criador do livro “Nunca desista de seus sonhos”, cuja adaptação teatral chega a Belém neste fim de semana, sábado (14) e domingo (15), no Teatro Resolve (IT Center), que fica na avenida Senador Lemos, 3153 , no bairro da Sacramenta.

“Vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo parece ruir aos nossos pés. Para isso, devemos usar nossos sonhos para temperar a existência, nossas dores para nos construir e não para nos destruir”. Esse pensamento faz parte do conceito do espetáculo que promete trazer reflexões ao público paraense.

A peça, baseada no livro homônimo de Cury, propõe ao público uma viagem de autoconhecimento, compreensões sobre a vida e sobre a necessidade de uma orientação psicológica diante de problemas autossabotadores, além do entendimento dos sonhos como objetivos a serem buscados em qualquer tempo, mas de forma alegre e divertida. Segundo a divulgação do trabalho, no palco, os protagonistas Maximiliana Reis e Nizo Neto experimentam “uma verdadeira salada de emoções, indo do riso à angústia, passeando por mensagens de resiliência, motivacionais e de muita esperança”.

“É uma obra que fala sobre a importância de sonhar com disciplina, tomar as rédeas da vida, entender que nosso universo pessoal não é uma ilha e que isso vale para todas as gerações. Grandes figuras da história da humanidade vivenciaram as mesmas dúvidas e problemas que nós, hoje, vivenciamos, e nossos personagens também”, detalha a autora e roteirista Ingrid, que, em 25 anos de carreira, coleciona trabalhos na TV, no teatro e na web. Ela foi a responsável por adaptar o livro para a linguagem cênica.

Para Maximiliana Reis, muitas mulheres irão se identificar de imediato com a sua personagem. “Carol é o espelho de muitas mulheres guerreiras no Brasil e no mundo, que sofrem as pressões dos altos e baixos da vida. Mas não perde a esperança de virar o jogo”, avalia a atriz.

Em seu quarto ano em turnê pelo Brasil, a peça tem emocionado as plateias por onde passa. “A peça tem comédia; tem uma parte emocional; fala sobre sonhos; e motiva o espectador a não desistir dos seus sonhos, das suas ambições e dos seus sentimentos. As personagens estão lutando em busca de sua felicidade. O espetáculo, que navega por toda as idades, é inspirado na força de vontade que move o ser humano, e é isso que a gente quer passar para o público: motivá-lo a não desistir e, pelo o que a gente vê da reação, a gente está conseguindo isso”, conta o diretor Rogério Fabiano.

SERVIÇO

Nunca Desista de Seus Sonhos, Teatro It Center, em Belém.

Local: Teatro Resolve (IT Center), que fica na avenida Senador Lemos, 3153 , no bairro da Sacramenta.

Dias 14 e 15 de Junho.

Sábado 21h e Domingo 19h.

Ingressos: Cacau Brasil no IT Center ou pelo site Ingressomix.com