Paulo Rafael, guitarrista de Alceu Valença, morre no Rio de Janeiro

O guitarrista pernambucano Paulo Rafael, conhecido por ser o responsável pela sonoridade das guitarras de 'sotaque' nordestino do cantor e compositor Alceu Valença, morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos. A morte foi confirmada pela família do músico, em suas redes sociais.

O guitarrista fazia tratamento contra um câncer e estava internado no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Vários artistas comentaram a perda. O músico pernambucano era reconhecido por várias parcerias e atuou em diversos projetos com outros grandes nomes da música brasileira.

Natural de Caruaru, o músico começou a carreira nos anos de 1970 no Recife, como integrante da banda Ave Sangria. Há sete anos a banda havia retomado as atividades e lançou um novo disco. Uma de suas últimas apresentações públicas com Alceu Valença, de quem era produtor musical e parceiro, ocorreu em maio de 2020, em uma live do compositor.

O guitarrista atuou por mais de 40 anos com Alceu Valença, mas também participou de projetos como produtor de outros artistas renomados, entre eles Zé Ramalho, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. É também de Paulo Rafael o arranjo da faixa "Vaca profana", de Caetano Veloso, gravado por Gal Costa.

O velório do músico ocorre no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O corpo de Paulo será cremado por volta das 13h. O músico deixou esposa, neta e filha.