Paulo Ferreira: Quem é o ator que expôs conversa com Tatá Werneck e a incomodou

Tatá Werneck e o ator Paulo Ferreira estiveram envolvidos em uma polêmica. Ele compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, um print de mensagens que a apresentadora do Lady Night teria mandado ao oferecer ajuda profissional, o que a desagradou.

Na postagem, Tatá elogia seu trabalho como ator e pergunta se há alguém o ajudando no momento. Por meio da legenda, Paulo justifica que o assunto é relacionado à falta de oportunidades no mercado de trabalho em consequência de problemas pessoais que ele enfrenta.

"Quero deixar registrado aqui o meu profundo agradecimento à Tatá Werneck pelo apoio nesse momento tão difícil que venho enfrentando. Expliquei a ela um pouco da minha situação: nos últimos tempos tenho sido demitido de trabalhos sem explicações, o que me deixou em uma posição muito delicada."

"Estou lutando para me recolocar no mercado de trabalho com urgência e seguir em frente com dignidade. O apoio da Tatá significa muito, porque mostra que mesmo em meio às dificuldades existem pessoas que estendem a mão e acreditam que a justiça e a verdade prevalecem", conclui.

Entretanto, a apresentadora não se mostrou contente com Paulo: "Estou tentando ajudar você. Mas me expor como se fosse conivente com tudo isso foi um erro." "Você acabou de manipular a mensagem que te mandei. Mandei uma mensagem preocupada com você. Dizendo que estava tomando um rumo errado. E você me expõe. Não sou conivente com o que está fazendo de maneira nenhuma. E agora você perdeu uma amiga", finalizou.

A situação da qual Tatá se refere não foi especificada por ela. Entretanto, o ator relatou, em um vídeo de cerca de 20 minutos, problemas pessoais e jurídicos que possui por conta da guarda de sua filha. Ele também relatou uma internação em uma clínica psiquiátrica a pedido do até então amigo pessoal Renato Góes, ator de Vale Tudo. A internação ocorreu após um suposto surto psicótico, consequência da separação com sua ex-namorada. Além disso, mostrou uma queixa realizada pela ex-namorada, Mila, em 2022, que o acusa de comportamento agressivo.

Quem é Paulo Ferreira?

O ator Paulo César Ferreira, de 38 anos, já fez parte de produções como A Pedra do Reino, Tamo Junto, Esquadrão Antissequestro e Um Lugar ao Sol. Ele é formado como chef de cozinha e também atua como diretor. Atualmente, Paulo apresenta um solo teatral escrito por ele mesmo sobre "sua história". O monólogo é intitulado Denúncia.

Paulo também é pai de Maria Vitória, de 14 anos, fruto de um relacionamento antigo. Ele era amigo pessoal de Renato Góes, quando rompeu a amizade em 2022 devido aos problemas pessoais e profissionais que especificou no vídeo postado em suas redes sociais.