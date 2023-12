Paul McCartney presenteia estudantes de Brasília com ingresso para show no Mané Garrincha

A passagem de Paul MacCartney pelo Brasil está sendo marcada pela generosidade com os fãs brasileiros do ex-Beatles. Prova disso, é que o cantor convidou estudantes de música a assistirem ao show, na noite de ontem, 31. Os estudantes também acompanharam a passagem de som, horas antes do espetáculo.

Ao todos, 50 estudantes de música da Universidade de Brasília (UNB) e de outras escolas de música da capital federal, participaram do show. No X – antigo Twitter – um jovem compartilhou a imagem do ingresso e do público na passagem de som, e comentou.

"E o paul mccartney que deixou os estudantes de música da unb e das escolas de música de brasília assistirem à passagem de som e no final deu ingresso de pista premium pra todo mundo? kingo demais”, escreveu na postagem.

Confira a publicação: