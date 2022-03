Pastora se recusa a falar sobre conversa com Paulista Abelha; entenda

Em entrevista a Leo Dias, a pastora Renilda Carvalho afirmou que conversou com a Paulinha Abelha após ela ter um sonho em que Deus falava para procurar a religiosa. Porém, a pastora se negou a revelar detalhes de uma parte deste encontro, deixando claro que só diria com a permissão do marido de Paulinha.

VEJA MAIS

Renilda contou que o encontro entre as duas foi de forma rápida quando Paulinha fazia um show em João Pessoa, na Paraíba. Na ocasião, a artista estava acompanhada do marido, Clevinho Santos, do companheiro de banda Daniel Diau, um amigo e mais um profissional de sua equipe.

A religiosa ainda disse que além do sonho, um dos motivos que a levaram até lá foi a vontade de ser mãe.

“Ela disse: ‘Pastora, Deus pediu para eu lhe procurar porque tenho algo a lhe dizer, eu tenho o sonho de ser mãe’. Ela não se queixava de nada, mas quando Deus falava ela confirmava tudo, dizendo que tudo na revelação era verdade”, afirmou a religiosa.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)