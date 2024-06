Pássaro Tucano mostra 'O Peso da Inveja' no Curro Velho, em Belém (PA), nesta sexta (28)

Com 97 anos de cultura, o Pássaro Junino Tucano, do bairro do Telégrafo, mostra o espetáculo "O Peso da Inveja", a partir das 20h30 desta sexta-feira (28/6), com entrada franca, na sede da Fundação Curro Velho, em Belém. Como sempre acontece, os brincantes serão capitaneados pela produtora cultural Iracema Oliveira, guardiã do Tucano. Iracema tem 87 anos, dos quais 80 dedicados à cultura popular paraense. Ela será homenageada na 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, do Governo do Estado.

Em "O Peso da Inveja", de autoria de Ester Sá e adaptação de Iracema Oliveira, os brincantes apresentam as armadilhas e infortúnios que a inveja pode provocar no coração dos homens. No enredo, uma família de nobres é ameaçada pelos desejos de Marilane de Alcântara, mulher sem escrúpulos. Ela tece uma complexa trama de intrigas a fim de alcançar seus objetivos, entre eles, o de conquistar o marquês Júlio de Aguiar, marido de Lúcia, sua irmã. Apenas o fidalgo Miguel de Boa Ventura, branco criado com os indígenas e conhecedor dos segredos dos homens e das matas, poderá impedir a concretização dos planos da vilã.

Iracema Oliveira: amor ao Pássaro Junino Tucano, no bairro do Telégrafo, em Belém (PA) (Foto: Divulgação / Pássaro Junino Tucano)

O texto foi apresentado pelo grupo pela primeira vez na quadra junina de 2010, durante um processo de pesquisa da autora Ester Sá. O Tucano possui 40 integrantes, entre brincantes, músicos e diretoria.

O Pássaro Tucano tem sua sede na rua Curuçá, 1109, onde funciona a Associação Grupo Cultural Francisco Oliveira (Ponto de Cultura Heranças do Velho Chico). No local há outros segmentos culturais dirigidos por Iracema Oliveira, são eles o Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, Grupo Regional Frutos do Pará e as Pastorinha Filhas de Sion.

A fundação do Pássaro Tucano se deu no bairro da Cremação, em 1927, por iniciativa de Cipriano ou, como era conhecido no bairro, "seu Cipri". Em 1942, com a morte de seu fundador, deixou de ser apresentado. Mas em 1980, graças à mobilização do professor Laércio Gomes, afilhado de "seu Cipri", e de Guaracy de Oliveira (também conhecida como Ara), o Tucano voltou à quadra junina. No ano seguinte, Iracema Oliveira, irmã de Ara, assumiu a função de ser a guardiã do grupo.

Esse tipo de manifestação cultural, também chamada de melodrama-fantasia, ocorre no período junino, e, segundo o escritor Bruno de Menezes, seriam uma espécie de ramificação ou desenvolvimento posterior dos Cordões de Bichos, dos quais se tem registros de apresentações no estado do Pará desde o século XIX.

Os pássaros juninos encenam histórias sobre conflitos familiares, traições e vinganças, entre outros, tendo música e personagens como nobres, matutos, indígenas, feiticeiras, fadas e outros. A trajetória de Iracema Oliveira referenda esse tipo de manifestação cultural, desde quando ela tinha sete anos e foi porta-pássaro do Grupo Junino Cigarra Pintada e, em seguida, o Grupo Junino Quati e veio assumir o Tucano em 1981.

SERVIÇO:

"O Peso da Inveja"

Pássaro Junino Tucano

28/06/2024

20h30

Sede da Fundação Curro Velho

Rua Professor Nelson Ribeiro, 287

Telégrafo

Entrada franca