Antônio Juraci Siqueira e Iracema de Oliveira serão os homenageados da Feira Pan-Amazônica do Livro

O escritor Antônio Juraci Siqueira e a mestra de cultura popular Iracema Oliveira serão os homenageados da 27ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes que será realizada em 2024. O anúncio dos nomes dos próximos homenageados foi feito no domingo passado, último dia de evento em Belém. Os dois mestres receberam a notícia da homenagem com muita alegria e satisfação por entenderem que representam um importante segmento da cultura paraense.

Antônio Juraci Siqueira representará a homenagem à literatura, e Iracema Oliveira representará as multivozes da cultura. Iracema é a guardiã de Pássaro Junino Tucano, uma das mais antigas manifestações culturais da Amazônia. Os pássaros juninos são considerados uma opereta popular, que misturam música e artes cênicas, criados pela população pobre paraense. Os paraenses criaram os pássaros para serem apresentados imitando as óperas internacional e nacionais que eram apresentadas no Theatro da Paz para as elites do Estado.

Dona Iracema Oliveira tem uma longa história de militância pela cultura popular. Com 86 anos, Iracema é guardião do Pássaro Tucano. Desde os oito anos de idade, ela atua como propagadora, defensora e incentivadora da cultura popular. Além do grupo de pássaro junino, Iracema tem ainda a Pastorinha Filha de Sion, o grupo Parafolclórico Frutos do Pará, e dirige o musical regional Frutos do Pará todos os anos.

“Essa honraria foi muito importante para mim. Estou com 86 anos, com mais de 70 no caminho da arte. Comecei com 8 anos de idade, sempre envolvida na cultura popular. Receber essa homenagem foi um prêmio que não tenho nem palavras para dizer o meu contentamento, estou sem saber o que dizer, não existe palavra para dizer o que eu senti”, destacou. “Quero que Deus me conceda muitos anos ainda na cultura”, espera.

Antônio Juraci Siqueira, de 75 anos, publicou mais de 80 obras, pelo menos até onde ele mesmo lembra, sempre com relação à cultura amazônica com suas lendas e mitos. O próprio Juraci faz questão de ser conhecido como “filho do boto” com seu tradicional chapéu panamá.

“A gente recebe com alegria qualquer homenagem que se faça ao trabalho da gente, é uma honra que eu divido com tantos escritores que trabalham com a palavra, não só a palavra escrita, mas a palavra cantada. Essa homenagem é extensiva a todas essas pessoas, que utilizam a palavra como própria vida”, agradeceu. Para ele, ainda é uma honra dividir a homenagem. “A Iracema é uma diva, minha amiga, que faz um trabalho excelente, tanto como rainha do rádio, quanto como guardiã dos cordões de pássaros, e por isso fiquei muito feliz por essa homenagem”, complementou.

Os anúncios foram feitos pela própria secretária de estado de Cultura, Úrsula Vidal, que destacou a importância dos novos homenageados. “Um personagem da Feira do Livro muito querido por todos os leitores, um militante da valorização dos escritores paraenses, nosso querido Juraci Siqueira. E representando essas multivozes da nossa cultura, a nossa amada Iracema Oliveira, guardiã de pássaro junino, essa manifestação da cultura popular que é nossa, é da gente, é da Amazônia”, declarou a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal. De acordo com informações da Secult, obras de Antônio Juraci Siqueira e Iracema Oliveira serão editadas pela secretaria para a próxima feira.