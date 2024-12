Passageira de avião que negou trocar de assento ganha fama na web; entenda

Após se recusar a ceder seu lugar na janela do avião, uma passageira ficou famosa nas redes sociais por causa de uma mãe indignada, que resolveu filmá-la. O caso aconteceu quando uma mãe, junto com seu filho, exigiu que a passageira trocasse de lugar, porque a criança “queria sentar na janela”.

VEJA MAIS



Quando recebeu um “não” da jovem, que foi identificada como Jhenifer Castro, a mãe da criança resolveu filmar a situação e expor nas redes sociais.

“Ela não quis trocar com a criança que está nervosa. Só porque não quer trocar de lugar. Perguntei se ela tem alguma síndrome, alguma coisa. Se ela tivesse algum problema, a gente entenderia. Você não tem empatia com as pessoas”, disse a autora do vídeo.

O vídeo compartilhado logo viralizou, mas teve um efeito contrário do que a mulher esperava, já que a grande maioria dos internautas ficaram do lado de Jhenifer e criticaram a atitude da mãe.

“É aquilo que sempre dizem: seu filho só é especial para você”, comentou um usuário. “A moça está mais do que certa. Ela pagou pelo lugar na janela e não tem obrigação nenhuma de ceder por causa de criança mimada”, opinou outro.

O apoio à Jhenifer Castro ultrapassou os comentários do vídeo original e se estendeu para o seu perfil no Instagram, que já ganhou mais de 250 mil seguidores.