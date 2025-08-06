Parte das cinzas de Preta Gil é colocada em busto com mensagens de despedida

Parte das cinzas da cantora Preta Gil foi colocada em um busto instalado no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A homenagem foi instalada no mesmo local onde ela foi cremada, no dia 25 de julho passado.

O busto foi colocado em um nicho de vidro, junto com um batom e cartões escritos por amigos e familiares. Segundo Chris Dalla Chiara, CEO da empresa RVF América, responsável pelo feito, a urna personalizada foi fabricada em tempo recorde. "Paramos toda produção para atender esse pedido", afirmou.

Durante a cerimônia de cremação, realizada após o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nomes como Bela Gil, Carolina Dieckmann, Regina Casé, Juliana Alves, Lore Improta, Clara Buarque e Sol de Maria, neta da cantora, deixaram mensagens de despedida.

O corpo de Preta Gil foi levado em cortejo pela Avenida Presidente Vargas, com participação aberta ao público. A despedida no crematório foi restrita a familiares e pessoas próximas.

A cantora morreu aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023. Preta estava em Nova York, onde realizava tratamento, quando o quadro se agravou.