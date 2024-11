Parque de diversões com o maior castelo do Brasil chega a Belém; confira

Uma das maiores atrações itinerantes do país, O Fantástico Park, chegou em Belém com o maior castelo do Brasil. Localizado no Shopping Bosque Grão-Pará, o parque promete encantar visitantes de todas as idades com uma experiência mágica e inesquecível.

Com 30 metros de altura, o castelo, inspirado em contos de fadas, pretende transportar os visitantes para um mundo de fantasia, onde a magia da Disney e seus personagens ganham vida. Além disso, o Fantástico Park oferece uma série de atrações diversificadas, desde brinquedos radicais até experiências interativas, criando momentos únicos para famílias e grupos de amigos.

Entre as atrações principais estão a emocionante Montanha-Russa, Carrossel Encantado, Crazy Dance, Kamikaze, Samba, Mega Torre e diversas áreas temáticas que proporcionam um passeio por diferentes universos de fantasia. O parque também oferece uma gastronomia variada e áreas de descanso, tudo pensado para garantir o conforto e a diversão dos visitantes.

As famílias poderão viver momentos mágicos e mergulhar em uma atmosfera lúdica, repleta de cores, luzes e surpresas. “Essa é mais uma oportunidade para que nossos clientes vivam momentos inesquecíveis e mergulhem em uma atmosfera lúdica e cheia de magia. O parque promete ser uma experiência encantadora que todos vão adorar”, diz a gerente de marketing do Bosque, Raphaella Rocha.

Como ir ao Castelo e ao Parque

Local: Estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário

Horário: 10h às 22h

Ingressos: vendas na bilheteria ou online pelo link: U-ticket