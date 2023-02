Paraíso do Tuiuti 2023: saiba a letra do samba-enredo da escola que homenageia o búfalo do Marajó

O samba-enredo "O Mogangueiro da cara preta" é uma homenagem da escola de samba do Rio de Janeiro Paraíso do Tuiuti à cultura popular do Pará. A canção narra a chegada dos búfalos ao Brasil, na Ilha do Marajó, e como isso se transformou em uma manifestação cultural. A escola de samba entra na avenida nesta segunda-feira (20).

A letra da música traz várias referências à cultura paraense, que incorpora ritmos do Estado ao samba na avenida carioca. O samba-enredo traz ainda uma série de elementos sonoros típicos da música do Pará, como o curimbó, com o samba de roda.

A composição é assinada por Alessandro Falcão, Cláudio Russo, Gustavo Clarão, Julio Alves, Moacyr Luz, Pier Ubertini e W Correia.

Ouça o samba-enredo do Paraíso do Tuiuti

Confira a letra de "O Mogangueiro da cara preta"

Solta o bicho!

É lá, é lá, é lá

É lá, é lá, é lá

É lá, é lá, é lá

É lá, é lá, é lá

Cadê o boi? O mogangueiro

O mandingueiro de Oyá

Meu Tuiuti não tem medo de careta

Traz o Boi da Cara Preta do estado do Pará

Cadê o boi? O mogangueiro

O mandingueiro de Oyá

Meu Tuiuti não tem medo de careta

Traz o Boi da Cara Preta do estado do Pará

Num mar de tempestade e ventania

Foi trazendo especiarias que o barco naufragou

Noz-moscada, cravo, iguarias

No caminho para as Índias, a história eternizou

O marinheiro se perdeu na madrugada

O mogangueiro correu para o igarapé

A curuminha entoou uma toada

Enquanto abria-se a flor do mururé

E nesse encontro entre o rio e o oceano

A grande ilha que cultiva o carimbó

Dizem que bichos ainda falam com humanos

Há muitos anos, na Ilha de Marajó

Ê, batuqueiro, no samba de roda, curimbó

Quero ver você cantar como canta o curió

Okê, caboclo, onde vai a piracema?

Rio acima segue o voo de uma juriti pepena

Ê, batuqueiro, no samba de roda, curimbó

Quero ver você cantar como canta o curió

Okê, caboclo, onde vai a piracema?

Rio acima segue o voo de uma juriti pepena

Há mão que modela a vida no bairro Marajoara

E o búfalo que pisa esse chão do parauara

Chama o Mestre Damasceno pra entoar esta canção

Das cantigas da vovó, do tempo da escravidão

É lá, é lá, é lá

Canoeiro vive só, morena

É lá, é lá, é lá

Mas precisa de um xodó

É lá, é lá, é lá

Canoeiro vive só, morena

É lá, é lá, é lá

Mas precisa de um xodó

Cadê o boi? O mogangueiro

O mandingueiro de Oyá

Meu Tuiuti não tem medo de careta

Traz o Boi da Cara Preta do estado do Pará

Cadê o boi? O mogangueiro

O mandingueiro de Oyá

Meu Tuiuti não tem medo de careta

Traz o Boi da Cara Preta do estado do Pará

É Paraíso do Tuiuti, tem que respeitar

Solta o bicho!