Paraense, levantador de toadas do Garantido solta o verbo sobre saída e revela convite do Caprichoso

Na tarde desta sexta-feira (14), Sebastião Júnior confirmou sua saída do cargo de levantador de toadas do Boi Garantido. A decisão já havia sido informada pelo presidente da agremiação, Fred Góes, por meio de um comunicado oficia, semanas atrás.

Com a mudança, David Assayag assumirá o posto como a voz oficial do Garantido nas três noites do Festival Folclórico de Parintins 2025, que acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho. A participação do cantor marcará sua despedida do evento.

Durante a live, Sebastião Júnior afirmou que não foi comunicado oficialmente pela diretoria sobre sua saída. Inclusive, essa não foi a primeira vez que um item do Boi Garantido reclamou da falta de comunicação interna. Veja o vídeo:

O artista apontou que sua demissão foi impulsionada, principalmente, por Léa Costa, esposa do presidente Fred Góes, alegando que ela "não gosta dele". Além disso, mencionou que a justificativa oficial para sua saída teria sido sua ausência em diversos ensaios, especialmente em Parintins.

Sebastião, no entanto, sugeriu que sua falta em alguns eventos não ocorreu por descompromisso, mas sim devido à desorganização do Boi Garantido, citando problemas de agenda e logística da própria agremiação.

Convite do Boi Caprichoso

Mesmo após sua saída do Garantido, o cantor revelou que recebeu um convite do presidente Rossy Amoedo para integrar o Boi Caprichoso, rival histórico no festival. Apesar da proposta, ele decidiu não aceitar, mas destacou que se sentiu valorizado e reconhecido pelo gesto.

A saída de Sebastião Júnior gera um impacto significativo para o Boi Garantido e seus torcedores, aumentando ainda mais as expectativas para o Festival de Parintins 2025.