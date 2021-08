Paraense ganha R$150 mil em quadro do Caldeirão do Huck

O estudante de medicina da Universidade Federal do Pará, Joel Silva, participou do quadro "Quem quer ser um milionário", no programa do Caldeirão do Huck, neste sábado (28), e ganhou o valor de R$150 mil reais. O apresentador, Luciano Huck, ficou encantado com a história do paraense, morador do bairro da Terra-Firme.

Joel ficou conhecido este ano pela sua história de luta e força de vontade, pois o jovem de 22 anos conseguiu uma vaga de medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA) após passar por dificuldades. Filho dos coletores de materiais recicláveis, Joel também trabalhava na mesma função dos pais.

VEJA MAIS

Durante o programa, ele emocionou Luciano Huck, que chegou a dizer: "você é inacreditável, vou te seguir para sempre", disse o apresentador. Joel conquistou o prêmio de R$150 mil e desistiu da pergunta que valia R$300 mil reais.