Paraense está entre os oito mascarados ainda não revelados de The Masked Singer Brasil

A primeira edição do The Masked Singer Brasil tem atiçado a curiosidade de muita gente. A cada semana que passa, uma revelação acontece e as apostas continuam fervendo na internet. Atualmente, oito mascarados ainda não foram revelados e a gente, do O Liberal.com, te dá uma dica fortíssima para descobrir um deles.

Os spoilers foram soltos mas a gente não vai te entregar assim tão fácil. Mas, o que podemos contar, é que há um paraense no elenco... Outra dica é: ela ou ele, está vestido(a) de jacaré e é conhecido(a) por seu sorriso. E aí? Você já sabe de quem estamos falando? Responda nos comentários.

Reveja a apresentação do jacaré no programa