Paraense Airton Souza vence Prêmio Sesc de Literatura edição de 2023 com o melhor Romance

Nesta quarta-feira, 24, o Prêmio Sesc de Literatura anuncia os vencedores da edição 2023. O “Outro outono de carne estranha”, do paraense Airton Souza, foi escolhido o melhor Romance; e “O ninho”, de autoria da pernambucana radicada em São Paulo, Bethânia Pires Amaro, foi o selecionado da categoria Conto.

A história de “Outro outono de carne estranha” ocorre nos anos 1980, no final da ditadura. Dois homens se encontram e se apaixonam em pleno garimpo de Serra Pelada, onde relacionamentos homoafetivos eram proibidos, segundo a lei não escrita do lugar. A violência, a paixão, o amor, a intervenção do Estado e a busca desenfreada pelo ouro se interconectam na mesma paisagem árida, incluindo até o cabaré local, que foi inspirado na própria vivência do autor, Airton Souza.

O escritor passou parte da infância em uma dessas casas de prostituição de propriedade de uma tia e do pai, que era piauiense, mas se mudou para o Pará em busca da riqueza do metal. “A minha escrita é uma forma de pagar uma dívida afetiva e de retratar esse ambiente complexo que existiu no Brasil daquela época e que pode continuar a coexistir até hoje nos garimpos espalhados por essa imensa Amazônia”, relembra Airton.

O paraense Airton Souza tem 41 anos, nasceu em Marabá (PA), onde mora até hoje. É professor de História para crianças e adolescentes do Ensino Básico e Mestre em Letras. Atualmente, cursa um doutorado em Comunicação, Cultura e Amazônia pela UFPA.

Já os contos de “O ninho” dissecam as relações familiares sob a ótica feminina e buscam dessacralizar a casa como um lugar idílico e de segurança afetiva, “normalmente retratada assim nas postagens de famílias perfeitas das mídias sociais”, explica Bethânia Pires Amaro. Os contos vão se desenrolando para trazer à luz a disfuncionalidade do ‘lar’, em que o amor muitas vezes se mistura a dores e cicatrizes. “Queria mostrar a quem lê, e que muitas vezes vive distúrbios alimentares, abusos e racismo em solidão atrás de quatro paredes, que essa pessoa não está só”, descreve a autora, que viveu a infância no interior da Bahia e em Salvador, onde percorria sebos e bibliotecas para ler tudo o que encontrasse de interesse naquelas estantes.

A comissão final que selecionou o Romance foi composta pelos escritores Joca Reiners Terron e Suzana Vargas e a de Conto pelos também escritores Giovana Madalosso e Sérgio Rodrigues.

O Prêmio Sesc de Literatura completa 20 anos em 2023, sendo considerado um dos mais importantes e consagrados no reconhecimento de escritores estreantes. A origem dos vencedores de 2023 mostra mais uma vez o estímulo do Prêmio a novos talentos das mais diferentes regiões do Brasil. Os dois livros serão lançados em novembro pela editora Record, parceira do Prêmio Sesc desde a sua criação.