Parada LGBTQIA+ volta às ruas de Outeiro neste sábado (16)

Com o tema “O brega é nosso e na nossa praia, o preconceito não tira onda”, Outeiro recebe a segunda parada LGBTQI+ neste sábado (16), com concentração ás 13h no Pistão da Água Boa na Praia Grande. Coordenado pelos fundadores Henrique Fonseca e Jorge Miranda, a edição deste ano terá como madrinha a cantora Eliana Renner, conhecida como “Nega Lora”. Com o apoio da Prefeitura de Belém e da Fumbel, o evento vai homenagear o brega paraense e terá atrações como a banda Xeiro Verde, além das apresentações de drags queens e DJs.

Segundo a cantora Eliana Renner, o sentimento é de muita gratidão pela oportunidade do evento. “O sentimento é gratidão não só por participar do evento e sim por ter sido escolhida para ser madrinha, me sinto muito honrada e feliz. Preparei um show lindo em cima do tema escolhido, porque esse evento é de extrema importância para o movimento ‘LHBTQI+’ da nossa região, a comunidade precisava ser representada e acolhida. E agora é oficial!”, destacou a cantora e madrinha do evento.

No Brasil, a primeira parada gay realizada foi em 1995, marcando o final da 17ª Conferência Internacional LGBT (ILGA), primeiro evento do gênero no país, atingindo cerca de três mil pessoas na Praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Na época foi convidado pelo movimento LGBT de Marcha pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Travestis. As paradas tornaram-se hoje as maiores manifestações de massa do país, na festa da cidadania e diversidade, focadas na luta por direitos de uma população estigmatizada.

Agende-se

Parada LGBTQI+ Outeiro

Data: 16/07

Hora: A partir de 13h

Local: Concentração no Pistão da Água Boa na Praia Grande