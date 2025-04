Paolla Oliveira reage a mentiras sobre ela no dia 1º de abril: 'Grávida de trigêmeos'

A atriz Paolla Oliveira publicou um vídeo nesta terça-feira (01) reagindo a algumas das falsas notícias divulgadas sobre ela na internet. No ar como Heleninha Roitman, no remake de 'Vale Tudo' e aproveitando o Dia da Mentira, a musa também fez um alerta aos seguidores sobre os perigos das fake news.

“Paolla Oliveira grávida? De trigêmeos? Bem-vindo, 1º de abril! Essa é uma das mentiras que eu encontrei aqui na minha internet e que vou reagir com vocês”, iniciou a atriz.

Ao se deparar com uma foto editada de seu corpo e rumores sobre um suposto término com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, Paolla levou a situação com bom humor.

VEJA MAIS

“Vocês já passaram por isso? Todo mundo passa, né? Todo mundo está sujeito a inventarem uma mentira, mas qual foi a mais bizarra que vocês já viram sobre mim?”, perguntou aos internautas.

Por fim, a atriz alertou os fãs sobre os perigos das fake news. “Ô, gente, que bom que estamos rindo, né? Porque às vezes a mentira pode ser bem séria. Eu sei que a galera toda está brincando com isso, então, que seja leve! Tomem cuidado para não cair em cilada!”, avisou.