Pai de Neymar publica vídeo do atleta com os três filhos; veja

Neymar Pai compartilhou nas redes sociais, na última sexta-feira (21), um vídeo de seu filho com momentos ao lado de Davi Lucca, Mavie e Helena.

Nas imagens, Neymar aparece se divertindo com Mavie, ninando Helena e participando de uma animada disputa de balões de gás com Davi Lucca e o próprio Neymar Pai.

"Boa noite!! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal", escreveu o pai do jogador, citando um salmo da Bíblia.