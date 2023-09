Tutor das filhas de Glória Maria é revelado em reportagem do Fantástico

O ‘Fantástico’, da TV Globo, exibiu neste domingo, 10, uma reportagem em homenagem à Glória Maria, com participação de Maria e Luna, filhas da jornalista. No Mato Grosso, as adolescentes visitaram o Parque Indígena do Xingu para conhecer o ritual indígena Kuarup, que homenageia pessoas mortas.

Em determinado momento, a reportagem exibe a identidade do ‘pai’ das filhas de Glória Maria. Paulo Mesquita, tutor das adolescentes sempre teve uma relação próxima com a jornalista e era considerado o melhor amigo dela.

O ritual foi visitado por Glória há 16 anos, e segundo Paulo, esse seria um meio de conectar as meninas com a mãe. "O pai dela [Laura] e da Maria sentiu que a cerimônia fez bem para as meninas”, contou o repórter.

“Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Glória é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Glória representa”, disse Paulo ao ser questionado sobre as características marcantes da cerimônia e da jornalista.

Glória Maria

Glória Maria faleceu no início deste ano em decorrência ao tratamento de um câncer no cérebro. Paulo Mesquita, considerado melhor amigo da jornalista e que esteve ao lado dela nos últimos momentos, estava sendo um dos nomes mais especulados para a guarda de Maria e Luna, filhas adotivas de Glória.

