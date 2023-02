Corpo da jornalista Glória Maria é cremado; velório foi reservado para amigos e familiares

Atendendo aos desejos ainda em vida, o corpo da Glória Maria foi cremado após velório em cerimônia reservada. Amigos e familiares mais próximos estiveram no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (03). A despedida de uma das comunicadores mais amadas do Brasil encerrou por volta dar 13h45, segundo o G1.

Glória morreu nesta quinta-feira (2) em decorrência de uma metÁstase de um câncer de pulmão, diagnosticado em 2019.

Trajetória

Na TV Globo desde 1970, a carioca foi a 1ª repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. É reconhecida como inspiração para mais de uma geração de mulheres negras. Visitou mais de 100 países durante as reportagens, cobriu guerras, jogos olímpicos e entrevistou celebridades como Michael Jackson e Madonna.

Em mais de 50 anos de profissão, trabahou no Bom Dia Rio, RJTV, Jornal Hoje, Fantástico e Globo Repórter. A jornalista deixa duas filhas: Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, adotadas em 2009.