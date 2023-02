Câncer de Pulmão: Pará deverá registrar 650 casos novos da doença em 2023

O falecimento da jornalista Glória Maria, da Rede Globo, aos 73 anos de idade, na quinta-feira (2), chamou a atenção para o câncer de pulmão. Segundo as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Pará deverá registrar 650 casos novos dessa doença (traqueia, brônquio e pulmão em 2023 - 380 em homens e 270 em mulheres. Belém deverá registrar 220 casos novos - 120 em homens e 100 em mulheres. Na Região Norte, deverão ser 1.530 casos novos, entre 880 masculinos e 650 femininos. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que foram registrados 521 óbitos em 2021 por câncer de pulmão e 405 em 2022, no Pará.

Por isso, é válido conferir aspectos da doença e orientações sobre a prevenção. A médica oncologista Paula Sampaio, do Hospital Universitário João de Barros Barreto, o câncer de pulmão é um tumor maligno que acomete uma dessas três áreas: a traqueia, os brônquios ou os pulmões. Um tumor maligo caracteriza-se pela proliferação anormal de células que sofreram mutação naquele órgão. Nesse caso, o principal fator de risco (de mutação das células) é o tabagismo.

As células começam a crescer de forma desenfreada e tomam conta do órgão. Inicialmente, cresce no local primário, e, após certo tempo, pode cair na corrente linfática ou na corrente sanguínea e se disseminar para outros órgãos. "Noventa por cento dos casos estão relacionados ao tabagismo, e, então, parar de fumar reduziria de 80 a 90% das chances de a gente vir a ter câncer de pulmão", diz a médica. Outro fator de risco é a exposição de pessoas no trabalho a substâncias cancerogênicas.

Sinais da doença

Apesar de que, muitas vezes no começo, o câncer de pulmão é assintomático (sem sintomas), são considerados sintomas de alerta: uma tosse que não passa por mais de 20 ou 30 dias, merece investigação; a expectoração com sangue (tossir e escarrar sangue); dor toráxica; falta de ar; perda de peso; fraqueza. Essa doença tem alta incidência no mundo inteiro. No Brasil, é a terceira causa de cancer mais comum, perdendo para o câncer de pele não melanoma; nas mulheres, o segundo lugar é o câncer de mama e, nos homens, é próstata, e o terceiro lugar em incidência é o câncer de pulmão.

"São esperados cerca de 30 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil todos os anos; o Pará tem uma estatística um pouco semelhante; é terceiro ou quarto lugar em incidência entre os tipos de câncer", destaca Paula Sampaio.

Metástase

A metástase pode ser compreendida como quando uma das células do tumor primário cai na corrente sanguínea e vai se alojar em outro órgão. Por exemplo, o câncer começou no pulmão e, depois de alguns meses, cai na corrente sanguínea e se dissemina para outro órgão e aí começa a se desenvolver em outra parte do corpo humano. Nestes casos, a célula sempre está relacionada à celula do tumor originário, ou seja, sempre vai responder ao tratamento do câncer de pulmão.

No caso de Glória Maria, o câncer saiu do pulmão e foi para o cérebro. "Infelizmente, o cérebro é um dos locais de pior prognóstico para metástase, porque ele é considerado como um santuário, muitos remédios não conseguem penetrar e agir dentro dele, por causa da membrana hematoencefálica, feita como uma proteção, e que evita que uma série de coisas entre no cérebro, inclusive, remédios", detalha a oncologista.

É muito comum ocorrer metástase, e o câncer de pulmão segue, em geral, para o cérebro e a glândula suprenal, acima dos rins. Todos os tumores podem ir para o cérebro, mas alguns são mais comuns, como o câncer de mama, de pulmão e de reto, por exemplo. "Ter metástase significa que a pessoa está no estágio 4 da doença, o mais avançado; e para não ter metástase, o ideal é, primeiro, evitar ter câncer, atentar para a prevenção primária - alimentação saudável, evitar obesidade, o sedentarismo, não fumar e não beber, isso já reduz 30% de chance do câncer", salientou.

Confira as estimativas de casos novos de câncer de pulmão em 2023:

*Estimativas para o ano de 2023 das taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária

Casos de traquéia, brônquio e pulmão:

Brasil:

Homens: 18.020

Mulheres: 14.540

Total: 32.560

Região Norte:

Homens: 880

Mulheres: 650

Total: 1.530

Pará:

Homens: 380

Mulheres: 270

Total: 650

Belém:

Homens: 120

Mulheres: 100

Total: 220

Fonte: INCA