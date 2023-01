Quimio antes da cirurgia reduz risco de retorno do câncer de intestino, apontam cientistas

Um estudo publicado no Journal of Clinical Oncology, por cientistas do Reino Unido, propõe que os pacientes diagnosticados com câncer de intestino passem por algumas sessões de quimioterapia antes de realizarem a cirurgia para retirada do tumor. As informações são do portal Metrópoles.

A pesquisa dos cientistas das universidade de Birmingham e de Leeds mostra que essa mudança na estratégia de tratamento pode reduzir em cerca de 28% o risco de a doença retornar nos dois anos seguintes. A abordagem padrão adotada é a de cirurgia seguida por quimioterapia.

O estudo analisou dados de 1.053 pacientes com câncer de intestino de 85 hospitais no Reino Unido, Dinamarca e Suécia.Os participantes foram divididos em dois grupos. O primeiro, com 699 pessoas, foi submetido a seis semanas de quimioterapia antes de realizar a cirurgia, seguida por mais 18 semanas de quimioterapia. O segundo grupo, por sua vez, teve o tratamento padrão para o câncer de intestino, com a cirurgia seguida por 24 semanas de quimioterapia.

VEJA MAIS

Aqueles que receberam a quimioterapia antes da cirurgia tiveram uma probabilidade significativamente menor de ter um novo diagnóstico nos dois anos seguintes, em comparação com os demais.

“O tempo é tudo quando se trata de tratar o câncer de cólon. O simples ato de antecipar a quimioterapia, administrando-a antes e não depois da cirurgia, produz alguns resultados notáveis”, explicou o professor Matthew Seymour, que participou da pesquisa.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).