'Pagode de Mesa' comemora três anos com grande festa em Belém

Neste sábado (31/8), o Pagode de Mesa, festa tradicional organizada pelo grupo Nosso Tom, celebra seu terceiro aniversário. O evento será realizado na Assembleia Paraense, com início às 20h.

Júlio César, vocalista do Nosso Tom, destaca a importância da festa para o grupo. “Essa label é muito especial para a gente, porque a gente canta bem pertinho do nosso público e o repertório é cheio de clássicos do samba e pagode”, comenta.

O cantor Tiee, conhecido por sua longa carreira de mais de 20 anos, também marcará presença na comemoração. Tiee, que divide sua atuação entre a interpretação e a composição, é amigo do grupo e já se apresentou com eles em ocasiões anteriores.

“Ele é muito nosso amigo, já cantamos juntos em outras ocasiões. Inclusive, mês passado estive no Rio de Janeiro e dei uma palhinha no pagode do Tiee”, relembra Júlio.

Tiee, que tem alcançado cerca de 380 milhões de plays e aproximadamente 2 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de música, promete uma apresentação completa para os fãs.

Além de Tiee, o evento contará com a participação de Bino, Vaguinho DB e Yuri Fofo (Tamo Junto), ampliando a programação da noite.

Agende-se!

Data: Sábado, 31 de agosto;

Horário: 20h;

Local: Assembleia Paraense.