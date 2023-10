Padre Patrick faz show de comédia em Belém; influenciador também veio para o Círio

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o padre Patrick Fernandes se tornou um fenômeno na internet. Aproveitando para vivenciar novamente o Círio de Nazaré, o sacerdote esteve em Belém durante a festividade e apresentou na quarta-feira (11) o espetáculo de comédia “Fora da Caixinha”, no Theatro da Paz. Ministro há dez anos de uma igreja em Parauapebas, no interior do Pará, o padre influencer de 35 anos viaja o Brasil e ficou conhecido interagido com o público pelas redes sociais.

Padre Patrick acredita que o show no Theatro da Paz foi um dos melhores da sua carreira. “O Theatro é lindo, lembro de quando eu morei aqui [em Belém], quando era seminarista, e passava aqui na frente o admirava e tudo mais. Estar aqui na minha terra, apesar de não ser paraense de nascença, eu sou apaixonado pelo Estado do Pará, pelo povo paraense, não que esteja desprezando os lugares por onde passei, que foram bagagens na minha vida, hoje para mim é uma noite muito especial. Nesta época de Círio, muitas coisas que envolvem e eu só tenho gratidão a Deus”, agradeceu.

Apesar do sucesso, ele é receoso da forma como as pessoas veriam o trabalho de humor nas redes sociais. Para ele, a estratégia do riso é uma forma de trazer mais as pessoas para perto da religião e de Deus.

“Desde quando começou essa loucura da internet, eu sempre tive medo das pessoas me verem como uma figura caricata e que tirassem meu ministério, mas eu sempre via o humor como uma ferramenta de atrair pessoas para Deus, porque acredito que Jesus era uma pessoa muito bem-humorada", disse o padre Patrick.

O padre influencer viaja o Brasil levando humor e religiosidade (Cristino Martins / O Liberal)

"A gente foi tentando projetos e propósitos que pudessem fazer com que a gente pudesse chegar onde estamos hoje, aos teatros, e a gente queria trazer um pouco da minha vida, além das ‘caixinhas de perguntas’, que é como as pessoas me conheceram. Contar um pouco da minha vida, as experiências de padre que eu tive e isso fez com que acontecesse o sucesso, graças a Deus”, destaca o religioso.

Na avaliação do Padre Patrick, a brincadeira e o humor são necessários para a vivência em sociedade em um mundo com tantos problemas e turbulências. Na visão dele, o próprio Jesus era bem-humorado e amoroso. “Acredito que nos tempos em que a gente vive hoje, onde o mundo é tão pesado, está tudo tão escuro, ter esse humor, essa base é essencial. Acho que a gente tem que mostrar um lado mais leve até da igreja, de Deus também, que faz com que as pessoas se atraiam", assegura.

"Ter aquela imagem de Jesus presente, de Deus amoroso, de alguém que passava pela nossa vida, das pessoas, deixando marcas, eu tento ver assim. Jesus se divertindo com seus amigos, com seus discípulos, e isso acaba sendo uma inspiração também. Acho que é necessário, a gente não tem como fugir disso, se eu vou à igreja e vejo ali um líder com uma cara triste, emburrada, acaba não atraindo ninguém. Acho que a gente demonstra aquilo que a gente vive”, finaliza o humorista.