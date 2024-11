P Diddy comemora aniversário na prisão com direito a 'banquete' durante o dia, afirma portal

Preso deste o último dia 16 de setembro por acusação de tráfico sexual, extorsão e facilitação de prostituição, Sean Combs, mais conhecido como P Diddy, comemora 55 anos nesta segunda-feira (4) e terá um "banquete" servido durante o dia na cadeia.

Segundo informações do "NY Post", o cardápio especial de Diddy incluirá café da manhã biscoitos e molho, batatas douradas no forno, pão e aveia. Já o almoço, terá pizza de queijo, salada de macarrão italiana e feijão-verde. Para o jantar de aniversário, são oferecidos arroz com frango assado ou tofu com feijão-preto e cenoura.

Caso P Diddy

Diddy teve sua fiança negada diversas vezes e foi determinado que ele permaneça na prisão enquanto aguarda seu julgamento, agendado para 5 de maio de 2025.

Promotores alegam que Diddy forçava suas vítimas a participar de "Freak Offs", também conhecidas como "performances sexuais elaboradas e produzidas que Combs organizou, dirigiu, onde ele se masturbou e muitas vezes filmou".

O rapper também é acusado de drogar as supostas vítimas para mantê-las "obedientes e dóceis", às vezes por dias. Os promotores alegam que Diddy gravava os "Freak Offs" e usava a filmagem como "garantia" para chantagem, dizendo ainda que ele utilizava armas "para intimidar e ameaçar as vítimas".

As festas de aniversário de Diddy eram conhecidas por serem bastante "selvagens". Uma organizadora das "Freak Offs" contou ao "NY Post" que o artista tinha várias exigências para as mulheres que queriam participar do evento. Ela mencionou que Diddy mantinha uma balança no carro para garantir que nenhuma convidada pesasse mais de 63 quilos e que as que tivessem com celulite ou flacidez eram desconsideradas.

Julgamento de Diddy

A Justiça dos Estados Unidos determinou que o julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs iniciará no dia 5 de maio de 2025, no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York. O rapper está detido em uma prisão em Nova York desde que foi preso após meses de investigações. Segundo o juiz, as solicitações para que ele respondesse em liberdade foram negadas, pois Combs poderia trazer perigo às testemunhas do caso.

Caso seja considerado culpado, Diddy pode ser condenado à prisão perpétua.

