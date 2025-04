Otávio Mesquita entra na Justiça contra Juliana Oliveira e pede R$ 50 mil por danos morais

O apresentador Otávio Mesquita acionou judicialmente a ex-assistente de palco Juliana Oliveira, conhecida por sua atuação ao lado de Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT. Mesquita pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, alegando ter sido falsamente acusado de estupro e sofrido prejuízos à sua imagem profissional.

Segundo a petição assinada pelos advogados Roberto Campanella Candelária e Matheus de Oliveira, o apresentador teve sua imagem vinculada "de forma sensacionalista" à palavra “estupro” em veículos de imprensa, o que pode afetar sua relação com patrocinadores.

“A pecha foi dada, o rótulo foi colado [...] Só quem já passou por isso sabe o risco de perdas de vultosos patrocinadores pela simples menção à palavra 'estupro' em qualquer notícia envolvendo o patrocinado”, diz o documento.

O caso se refere a um episódio exibido em abril de 2016, durante uma gravação do The Noite, em que Otávio aparece suspenso por uma corda. Ao se aproximar para ajudá-lo, Juliana é agarrada pelo apresentador, que a envolve com as pernas, apalpa seu seio e se esfrega nela. A ex-assistente classificou o ato como estupro e denunciou publicamente a situação.

A defesa de Mesquita afirma que a interação era uma “brincadeira combinada” previamente e que o apresentador chegou a pedir desculpas se sua conduta foi mal interpretada. No entanto, com a repercussão negativa, ele decidiu processar Juliana. Para a equipe jurídica, a atitude representa um “desserviço à causa feminista”.

Ainda segundo a ação, caso a Justiça dê ganho de causa a Mesquita, o valor da indenização será destinado a uma ONG voltada ao acolhimento e assistência de mulheres vítimas de violência sexual.