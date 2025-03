VÍDEO: Otávio Mesquita nega acusação de estupro e dispara: 'Não tem sentido'

O apresentador Otávio Mesquita usou as redes sociais, nesta quinta-feira (27/03), para se pronunciar sobre a denúncia de estupro feita pela ex-assistente de palco Juliana Oliveira, do programa The Noite, transmitido pelo SBT. O caso, que ocorreu em abril de 2016, envolve acusações de que Mesquita teria tocado nas partes íntimas de Juliana durante as filmagens da atração, mesmo diante da resistência da comediante, que tentou se afastar.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Mesquita expressou estar “chateado” com a situação e afirmou que precisava de um tempo para compreender a acusação. O apresentador ressaltou que as cenas que ocorreram no programa, exibido quase há uma década, foram previamente combinadas entre ele e a produção.

“Esse programa foi ao ar há quase 10 anos, e durante esse período não houve qualquer registro de desagravo ou reclamação. Nem mesmo no dia houve qualquer pedido para que a brincadeira não fosse exibida”, explicou Mesquita no vídeo.

Apesar de afirmar que as cenas podem ter sido mal interpretadas, Otávio Mesquita se desculpou por qualquer desconforto causado, mas reafirmou que não considera o episódio como um caso de estupro.

“A distância entre o que aconteceu no palco e o estupro é gigantesca”, declarou, defendendo-se das acusações.

Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, o comunicador reforçou que nunca havia enfrentado algo semelhante e, visivelmente incomodado com a situação, disse sentir “pena” de Juliana Oliveira, sugerindo que a ex-colega poderia ter agido motivada por ressentimentos após sua saída do SBT ou até por influência de advogados.

“Tenho pena dela. Vou me defender, não queria, mas tenho que me defender”, afirmou Mesquita. Ele também mencionou que pretende processar Juliana por calúnia, após a acusação de estupro.

Entenda

A acusação feita por Juliana Oliveira ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) envolve uma suposta agressão física e sexual durante a gravação do The Noite em 25 de abril de 2016. Juliana, que trabalhou como assistente de palco e produtora do programa, afirmou que, durante a filmagem da abertura da atração, Mesquita teria tocado suas partes íntimas e, ao tentar se afastar, foi imobilizada por ele.

De acordo com a denúncia, o episódio aconteceu quando Otávio Mesquita entrou no palco suspenso por cabos, em uma entrada dramática ao som da trilha sonora do Batman. Quando Juliana se aproximou para ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, Mesquita, conforme relatado na queixa, teria tocado nos seios e na região genital da comediante. Em seguida, ao se desvirar, ele a prendeu com as pernas e simulou uma relação sexual, além de repetir gestos sugestivos e fazer comentários de teor sexual.

Os advogados de Juliana Oliveira, Hédio Silva Jr. e Silvia Souza, sustentam que a resistência de Juliana, que reagiu com tapas e chutes, evidencia a ausência de consentimento, o que, para eles, configura o crime de estupro. Eles também destacam que a exibição do episódio em rede nacional agravou a humilhação e o impacto à dignidade da vítima.