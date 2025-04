Juliana Oliveira conta porque demorou a acusar Otávio Mesquita de estupro: 'foi uma violência'

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Juliana Oliveira falou sobre a denúncia de estupro que fez contra Otávio Mesquita após um episódio que ocorreu no The Noite em 2016. A acusação foi negada pelo apresentador.

Nas redes sociais, a ex-assistente de palco do programa apresentado por Danilo Gentili no SBT comentou: "Eu não vim me pronunciar antes porque estava cuidando da minha saúde mental. Fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e eu, em determinado momento, fazia o papel de fã, muitas vezes fã histérica", começou ela.

A humorista rebateu os vídeos trazidos em contraponto à denúncia: "Tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento". Juliana também acusou o SBT de falha no zelo "pela integridade física e moral", já que procurou o departamento de compliance do canal em setembro do ano passado para tentar resolver a situação, sem sucesso.

O Estadão procurou o SBT e o advogados de Juliana Oliveira para comentar o conteúdo do vídeo, mas até o momento, nenhuma das partes se pronunciou. O espaço segue aberto.

Já o advogado de Otávio Mesquita, Roberto Campanella, enviou uma nota. "Quanto aos últimos acontecimentos, lamentamos os ataques pessoais feitos pela Sra. Juliana, em especial aqueles contidos no vídeo recentemente por ela publicado, que serão também inseridos na ação indenizatória contra ela já proposta de modo a defender a honra e bom nome de nosso cliente."

No post de Juliana, ela também retomou o vídeo que comprova a acusação contra Mesquita: "Nesse dia, o combinado era que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele".

"Ele me agarrou à força, aquilo foi uma violência. Aquilo não foi consentido ... Não foi uma brincadeira, foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo", continuou.

"Eu reclamei com o Danilo Gentili e com o diretor, com a produção. Disse que ele tinha passado do ponto. Uma forma que eles acharam para me blindar foi não convidar mais o Otávio para entrevistar no The Noite".

Entretanto, a ex-assistente de palco explicou que isso não resolveu o problema. "Muitas vezes esse cara invadia o programa e a produção me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu uma, duas, três vezes. Aconteceu muito mais. Como se a errada, a culpada, a criminosa fosse eu".

Muitos comentários negativos e o "hate" da internet recebidos por Juliana falam da "demora" para a formalização da denúncia, já que o caso ocorreu em 2016.

Sobre isso, ela respondeu: "Eu só fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Marcius Melhem na internet. Eu falei assim: Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva".

Ela defendeu também que, a partir do seu comentário, a diretoria do programa e o apresentador compreenderam a gravidade da situação. Juliana relata que foi instruída a conversar com a diretoria geral do SBT.

"Mas Foi só eu denunciar que foi se perdendo a minha carreira", complementa ela. Juliana foi demitida da emissora em 2024.

O que aconteceu

O advogado de Juliana protocolou uma representação criminal contra Otávio Mesquita na em 27 de março, que foi encaminhada para a Justiça Criminal de Osasco, na Grande São Paulo. Na quarta-feira seguinte, 2, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) determinou que a polícia deve investigar a denúncia. Feito o inquérito, o relatório volta para o MP-SP, e é só então que uma ação penal pode ser proposta.

O caso tem relação com um episódio ocorrido em 2016 no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili no SBT, quando Juliana ajudava Otávio Mesquita a retirar os equipamentos de segurança - ele havia entrado em cena pendurado. Segundo ela, ele tocou em suas partes íntimas sem o consentimento dela. No vídeo, é possível ver o apresentador simulando movimentos de sexo enquanto a prende pelas pernas.

"Estou muito seguro de que o inquérito vai robustecer as provas de prática de estupro", afirmou Hédio Silva na ocasião. "Nós, inclusive, temos hoje algumas provas complementares que não tínhamos antes de o caso vir à tona, que vamos juntar."

Ao Estadão, o advogado de Otávio Mesquita, Roberto Campanella, classificou a acusação como "grave e infundada", e afirma que prestará esclarecimentos.

"Com relação às acusações feitas pela Sra. Juliana, reiteramos a ausência de qualquer notificação formal acerca do inquérito mencionado.

Aguardamos a comunicação oficial para que nos manifestemos, prestando todos os esclarecimentos necessários, inclusive de modo a indicar a ausência de regular representação dentro do prazo legal aplicável à época.

Quanto aos últimos acontecimentos, lamentamos os ataques pessoais feitos pela Sra. Juliana, em especial aqueles contidos no vídeo recentemente por ela publicado, que serão também inseridos na ação indenizatória contra ela já proposta de modo a defender a honra e bom nome de nosso cliente."

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais