Oscar 2026: anuncia primeiros apresentadores da cerimônia, com Zoe Saldaña e Adrien Brody

Adrien Brody e Zoe Saldaña serão apresentadores dos prêmios na cerimônia do Oscar 2026, em 15 de março. Mikey Madison e Kieran Culkin também estão entre os primeiros confirmados para subir no palco do evento.

Os quatro foram premiados nas categorias de atuação na edição passada - Adam Brody e Mikey Madison venceram como Melhor Ator e Atriz por O Brutalista e Anora, respectivamente, enquanto Kieran Culkin e Zoe Saldaña foram reconhecidos como coadjuvantes por A Verdadeira Dor e Emilia Pérez.

Convidar vencedores dos anos anteriores para entregar os novos prêmios é uma antiga tradição do evento. Porém, os veteranos nem sempre apresentam as estatuetas correspondentes: em alguns anos, por exemplo, os atores masculinos apresentaram as categorias de atriz do ano, e vice-versa. Outras edições convidaram os últimos cinco vencedores de uma categoria para apresentar, em conjunto, o próximo da linhagem.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não revelou a distribuição das categorias deste ano. Dessa forma, se Wagner Moura vencer o favoritismo de Timothée Chalamet e levar o prêmio de Melhor Ator por O Agente Secreto no próximo dia 15, é provável que receba o troféu das mãos de Brody ou Mikey.