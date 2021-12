Os youtubers Dearo e Manu falam do sucesso nas redes sociais e do livro 'As Aventuras de Mike'

O casal de youtubers Gabriel Dearo e Manu Digilio, ou como são popularmente conhecidos nas redes sociais, Dearo e Manu. Estão produzindo conteúdos diversos em quatro canais no YouTube, os jovens já conquistaram mais de 12 milhões de seguidores e ultrapassam bilhões de visualizações com temáticas que envolvem assuntos tanto para crianças e adolescentes, quanto para os adultos.

Manu conta que no início, o foco do trabalho não tinha um público específico definido. “Quando começamos, a gente produzia os vídeos de uma forma engraçada e sem focar exatamente nas crianças ou nos adultos. O que aconteceu foi que as crianças e adolescentes se identificam muito com os conteúdos e, naturalmente, fomos conquistando esse público”.

“Costumamos dizer que é como se fossem aquelas animações que vão para o cinema. Um conteúdo que atinge tanto as crianças e adolescentes, mas que os pais acabam assistindo quando estão os acompanhando, e por fim todos viram expectadores”, complementa Dearo.

Dearo e Manu ultrapassaram mais de 250 mil exemplares vendidos com os três títulos lançados de “As Aventuras de Mike”. Além de “As Aventuras de Mike”, “As Aventuras de Mike — O Bebê Chegou” e “As Aventuras de Mike - O Livro Interativo”, todos pela Editora Planeta, Dearo e Manu já pretendem lançar, ainda sem data definida, um quarto livro que já está sendo produzido.

Segundo Dearo, o próximo lançamento contará com temáticas ainda mais engraçadas e, como ele mesmo gosta de enfatizar: “bem louco”.

E eles fizeram questão de deixar um recado especial para os leitores de O Liberal. “A gente deseja para vocês muitas coisas boas. O ano de 2021 foi um pouco difícil, mas esperamos que 2022 seja melhor e estamos aqui nessa missão de levar alegria para todos, essa leveza que em muitos momentos precisamos. E vamos continuar a incentivar a leitura dessa garotada toda. Muito obrigado pelo carinho e um abração a todos”, finaliza o casal.