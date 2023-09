Dançarinos Karen Kzan e Rômulo Rafael constroem história na dança do Pará

A força da dança no Pará está presente em diversas manifestações culturais e histórias de vida. É o caso da dançaria e coreógrafa Karen Kzan, que atua há 21 anos com a arte da dança, já tendo viajado para diversos países. Ela e seu parceiro de dança, o dançarino e professor Rômulo Rafael comemoram neste sábado, 23, os nove anos de existência da escola 2K Dance Studio, localizada na Cidade Nova, em Ananindeua. O evento de comemoração inicia às 18h e traz as atrações Jorginho Gomez e banda Fruto Sensual.

“Fazem 21 anos que atuo profissionalmente na área da dança. Já viajei para outros países (Marrocos, Paris, Suíça, Portuga) levando minha arte. Dancei e Coreografei grandes bandas (Banda Calypso, Gaby Amarantos) e hoje estou a frente do 2K dance Studio, que é uma escola renomada no estado e que está completando nove anos de muito sucesso”, comemora a profissional.

De acordo com ela, a dança entrou em sua vida ainda na infância e encontrou logo uma referência. “Iniciei em um projeto social. Logo depois, fui para o ministério de dança da igreja que frequentava, onde conheci uma das minhas maiores inspirações, que se chama Mayrla Andrade. Ela foi a pessoa que abriu as portas e me deu a oportunidade de fazer parte de uma escola de dança. Ela me colocou em uma companhia de dança profissional aos 13 anos de idade”, destaca.

Além de desenvolver suas as habilidades como dançarina, Karen veio a se tornar também coreógrafa, e detalha a complexidade desse ofício. “O processo criativo é bem diferente para cada trabalho. Depende da proposta, se é um espetáculo, um show ou um videoclipe. Mas eu sempre procuro estudar bastante a musicalidade e a letra da música. Inspiro-me muito na cultura pop. Cresci vendo shows e videoclipes, sempre gostei de estar dentro desse universo”, explica.

Já Rômulo Rafael exalta os benefícios da dança para a vida de uma pessoa, desde sua formação. “Melhora a auto estima, coordenação motora, postura e flexibilidade, ajuda na sua saúde tanto física quanto mental, te deixa mais leve e feliz. Dançar é vida! ”, defende.

“Coloque a dança na sua lista de prioridades, descubra sua dança (um ritmo específico que mais agrade), encontre um lugar para dançar (uma escola de dança), comece por uma turma do seu nível, aos poucos espante a timidez e as inseguranças, tenha persistência e crie sua turma e adquira o hábito de sair para dançar”, aconselha o profissional.