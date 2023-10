Os artistas paraenses Erik Lopes, Jimmy Góes e Mainumy compõe o EP ‘30por3’

A partir da próxima quarta-feira, 1, o público vai poder conferir em todas as plataformas digitais de música, o projeto “30por3”. Um EP de coletânea que reúne os músicos paraenses Erik Lopes, Mainumy e Jimmy Góes. Cada artista apresenta faixas inéditas de seus trabalhos, somando 30 minutos de duração, no formato de Fita Cassete e contando também com distribuição digital. Criado em parceria pelos produtores Leo Bitar e Ana Clara, o 30por3 buscou artistas paraenses de diferentes abordagens musicais, mas que se conectam pela maturidade e vanguardismo de seus trabalhos.

Segundo o produtor Leo Bitar, a ideia surgiu a partir do formato da mídia cassete, onde cada lado da fita comporta 30 minutos. “Eu e Ana Clara pensamos na fita cassete e então convidamos três artistas, cada um fazendo 10 minutos de música, então são três artistas em 30 minutos, por isso é 30por3”, explicou o produtor. Já Ana Clara, contou também que a escolha dos músicos se deu tanto pela obra de cada um quanto pela afinidade da Discos com os trabalhos deles.

De acordo com Ana Clara, os artistas do projeto foram escolhidos pela consistência dos trabalhos e afinidade do selo com a sonoridade de cada um. “É uma pequena amostra da produção do contexto urbano atual em Belém, com referências de música regional, brasileira, pop e rock.”, declarou. Vale destacar ainda que Ana Clara é cantora e teve seu disco em vinil lançado pelo Discosaoleo, produtora do projeto EP “30por3”, há cerca de seis anos.

Para os artistas escolhidos foi uma surpresa feliz participar do projeto. Mainumy, Jimmy Góes e Erik Lopes são artistas independentes com mais de 10 anos de produção. Para Ekir Lopes, o convite é uma celebração de sua carreira que está conectada com a produtora Discosaoleo. Ele, Jimmy e Mainumy acreditam que o convite para integrar o 30por3 é um reconhecimento para seus trabalhos. “A gente vai fazendo as coisas e vai colhendo os frutos”, acreditou Jimmy.

Para a cantora e compositora Mainumy o reconhecimento é também honra. “Eu recebo esse reconhecimento por ser lembrada por pessoas tão queridas como a Ana Clara e o Leo Bitar. E também é uma surpresa, pois temos diversos artistas potentes na nossa cena autoral que eu me sinto muito honrada de ser chamada para participar desse projeto que só tende a crescer”, concluiu.

Artistas convidados

Erik Lopes é multi-instrumentista com 17 anos de atuação. Tem carreira solo em música experimental e já atuou nas bandas Stigma (baixo), Naticongo (baixo e composição) e Aeroplano (guitarra, composição e produção), com a qual gravou os álbuns “Ditadura da Felicidade” (2014) e “Animal Sensacional” (2017).

Desde pequeno, Jimmy Góes cultivou o interesse pela música. Filho do compositor e produtor musical Tonny Brasil, Jimmy é multi-instrumentista e tem referências plurais, que já passaram pelo hardcore da banda Rockslide, o indie rock da Barão Geraldo, o reggae de Juca Culatra e a música caribenha de A República Imperial. Já Mainumy é amazônida, belenense de 26 anos. É cantora, compositora, instrumentista e também preparadora vocal e professora de canto, com formação Técnica em Canto Popular (2018) e Especialização Técnica em Canto Popular (2019) na EMUFPA (UFPA).