Orquestra Paraense de Cinema realiza concerto com repertorio especial em Belém

Um evento mágico para os amantes do cinema e da música, a Orquestra Paraense de Cinema (OPC) é um projeto artístico que nasceu com o objetivo de preencher uma lacuna existente na oferta cultural e musical paraense. É a primeira orquestra do Estado do Pará a trabalhar exclusivamente com trilhas sonoras. Formada por músicos profissionais de Belém e Região Metropolitana, a OPC vem ao público paraense oferecer no seu sentido mais amplo concertos com trilhas sonoras em seus programas, ou de compositores intimamente ligados ao gênero. O concerto será realizado no sábado (10), a partir das 19h no Auditório Ismael Nery (Centur).

Idealizada e conduzida pelo maestro paraense Gabriel Silva, a Orquestra Paraense de Cinema une cultura, arte e espetáculo, com o objetivo de aproximar a música de concerto da nossa sociedade através de um fio tão universal como o cinema. Segundo o maestro, a orquestra é um antigo sonho. “Desde criança sou apaixonado por filmes e séries. Nossa proposta primeiramente é preencher uma lacuna existente na oferta cultural no nosso Estado, trazendo um trabalho diferenciado muito comum em países da Europa e EUA, onde as trilhas sonoras em geral são apresentadas em forma de concerto por uma orquestra completa. A diferença é que a OPC trabalha exclusivamente com as trilhas sonoras, sendo assim a primeira neste sentido no Estado do Pará, na Região Norte e possivelmente do Brasil. Em segundo, é também proposta da OPC se tornar a próxima orquestra profissional do nosso Estado, e busca patrocínios e parcerias para que este trabalho se perpetue”, afirmou.

Gabriel ressalta que o público “pode esperar uma noite cheia de magia através da música, e também contará com várias surpresas. Além de trilhas novas no programa como Harry Potter e a Marcha Imperial (tema do vilão Darth Vader em Star Wars), a Orquestra prepara várias surpresas para que o público tenha uma experiência única, tendo a sensação de poder vivenciar cada trilha como se estivesse no filme. As trilhas sonoras fazem um papel muito importante dentro de cada produção no filmes, series, animações, e a OPC busca trazer para o público uma mensagem de esperança e sonho através da emoção passada ao vivo na execução de cada trilha sonora”, concluiu o músico. Os ingressos para o concerto podem ser adquiridos através do link.

Agende-se

Concerto da Orquestra Paraense de Cinema (OPC)

Data: 10/12

Hora: 19h

Local: Auditório Ismael Nery (Centur).