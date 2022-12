Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta pela primeira vez em Altamira

O público de Altamira vai receber pela primeira vez um concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB). O evento será neste sábado (03), a partir das 19h na Concha Acústica da Orla da cidade, com a participação da Banda de Fanfarra da Prefeitura Municipal de Altamira, apoiadora do evento. O espetáculo é um oferecimento da Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, como presente de Natal para a cidade.

Segundo a Vice-presidente da Fundação OSB, Ana Flávia Cabral Souza Leite, “esperamos que seja o primeiro de muitos encontros com a população de Altamira. Com a população local. A música proporcionando um espaço de encontro de diálogo. A orquestra sinfônica brasileira é de todos os brasileiros. Estar também em Altamira é um encontro com o povo que faz parte da nossa história. Promover a união com as riquezas culturais locais é um sentido de missão de OSB. De certa forma a gente existe também para permitir e promover a cultura local. Somos apenas uma ponte que promove as somas”, declarou.

Ana declarou ainda que “o público pode esperar uma vivência emocionante, porque a música nos leva para essas experiências e conexão com nossos sentimentos. R: O repertório foi pensado para apresentar um panorama de música de concerto brasileira, em seu cruzamento com as influências da cultura popular e de raiz. Finalizando a apresentação com As Quatro Estações de Vivaldi, que promete emocionar e embalar o público nesse começo de dezembro”, concluiu a vice-presidente.

A OSB, que já ultrapassa os 80 anos de trajetória e traz na bagagem mais de cinco mil concertos, é reconhecida no Brasil e exterior por seus espetáculos ao ar livre. Em Altamira, a formação instrumental do grupo terá 14 músicos da Orquestra de Cordas, que apresentarão um repertório com obras como “Cinco Miniaturas”, de Edmundo Villani-Côrtes; “Três Peças Nordestinas”, de Clóvis Pereira e “As Quatro Estações”, de Antonio Vivaldi (1678-1741). Como spalla (o primeiro-violino da orquestra) se apresentará a violinista Gabriela Queiroz.

A Orquestra Sinfônica Brasileira foi fundada em 1940 e é considerada um dos conjuntos sinfônicos mais importantes do país. Em seus 82 anos de trajetória ininterrupta, a OSB já realizou mais de cinco mil concertos e é reconhecida pelo pioneirismo de suas ações, tendo sido a primeira orquestra a realizar turnês pelo Brasil e exterior, apresentações ao ar livre e projetos de formação de plateia. Composta atualmente por mais de 70 músicos brasileiros e estrangeiros, a OSB contempla uma programação regular de concertos, apresentações especiais e ações educativas, além de um amplo projeto de responsabilidade social e democratização de acesso à cultura.

Agende-se

Concerto de Cordas da Orquestra Sinfônica Brasileira

Data: 03/12

Horário: 19h

Local: Concha Acústica – Orla do Cais de Altamira (PA)

Entrada: grátis. Classificação: livre.