Orquestra Jovem Sesc no Pará oferece bolsa de estudos até o dia 14 de março; saiba como se inscrever

O Sesc no Pará, por meio da unidade Sesc Casa da Música, está oferecendo bolsas de estudos para a Orquestra Jovem Sesc no Pará, como forma de incentivar a formação para esse estilo musical no estado. Com bolsas de estudos no valor de R$ 400 e validade de 12 meses, a ação faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade da entidade. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 14 de março e são somente presenciais no Sesc Casa da Música e no Sesc Doca.

Para participar do projeto que incentiva a formação de artistas nessa vertente musical, os candidatos devem ser Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou Dependentes. Além disso, o Sesc está estendendo o seu programa de incentivo para aqueles que estejam matriculados ou sejam egressos da Educação Básica da Rede Pública e aqueles que compõem, em geral, a comunidade de baixa renda.

De forma abrangente, o Projeto Práticas de Orquestra estabelece as necessidades fundamentais da comunidade, como forma de manter a manutenção e a continuidade da Orquestra Jovem Sesc no Pará (OJSP). Além disso, a formação contínua de jovens músicos integrantes da orquestra tem proporcionado aos jovens uma oportunidade de conhecer habilidades jamais exploradas ou o aperfeiçoamento daquelas já conhecidas pelos alunos do projeto.

Ainda sobre as inscrições, os candidatos devem se atentar para os pré-requisitos estabelecidos no edital do projeto, que são: possuir renda familiar bruta de até dois salários-mínimos, ter a faixa etária entre 15 e 24 anos, e atender as exigências de já possuir conhecimento musical básico e já saber tocar, sobretudo, instrumentos de corda como violino, viola, contrabaixo acústico e violoncelo. Além disso, devem ter o conhecimento prévio em instrumentos de sopro como: Flauta Transversal, Oboé, Fagote, Clarinete, Trompa, Trompete, Tuba e Trombone, além de compreender Percussão Popular e Sinfônico.

A Orquestra Jovem Sesc no Pará compõe o Programa de Comprometimento e Gratuidade, que tem como objetivo ampliar a formação musical dentro do estado do Pará. Garantindo o cumprimento desse compromisso, é oferecido aos jovens a oportunidade de aprimorar as técnicas já conhecidas previamente, além da participação dos ensaios regulares que integram as apresentações públicas.

Diante disso, a experiência em um grupo, combinada com o aprendizado técnico, contribui diretamente para o desenvolvimento artístico, entretanto, o desenvolvimento social e cultural fazem parte do projeto realizado pela Orquestra de Jovens Sesc no Pará. Dessa forma, reforçando o compromisso do Sesc com a democratização do acesso à cultura, permitindo que novos talentos sejam descobertos e tenham a oportunidade de se aperfeiçoar e se apresentar ao público. Para participar, é necessário ir até o Sesc Casa da Música, localizado na Travessa Quintino Bocaiúva, ou no Sesc Doca, localizado na Rua Senador Manoel Barata, ambos em Belém, até o dia 14 de março.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)